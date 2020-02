TOKiMONSTA partage la piste “One Day” avec Bibi Bourelly & Jean Deaux

Lors de sa dernière sortie, TOKiMONSTA a utilisé la voix de Bibi Bourelly et Jean Deaux pour sa nouvelle sélection “One Day”. La nouvelle coupe fait suite à son dernier morceau “Fried For The Night” avec EARTHGANG.

Cette fois-ci, la nouvelle sélection met en lumière le parcours personnel des trois femmes tout en étant attachée à un clip d’accompagnement réalisé par Jordan Bahat alors que l’héritage coréen de TOKiMONSTA est célébré au Tenri Dojo où a lieu un cours de taekwondo fictif.

«La volonté de surmonter les épreuves les plus difficiles est enfouie au plus profond de nous. En tant que femmes, Bibi, Jean Deaux et moi savons à quel point vous devez être fort pour avancer quand personne ne croit en vous “, a déclaré le superproducteur de la nouvelle chanson.” “One Day” est dédié à chaque personne de chaque croyance. les difficultés de la vie, mais sans s’y perdre. Notre conduite et notre détermination nous guideront vers la faible lumière au bout du tunnel. »

Paroles Quotable

Les garçons pensent que je suis trop bon et ils pensent que je suis trop dur

Ce n’est pas parce que je pleure dans ma chambre que je ne pleure pas du tout

Je n’ai jamais joué à la victime

Je n’ai jamais été en cure de désintoxication

Juste une autre princesse dans le royaume de quelqu’un d’autre

