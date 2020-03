Tokyo Disney ferme ses portes en raison d’un coronavirus, d’inondations dans une jungle et bien plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Tokyo Disneyland ferme temporairement ses portes.

La croisière dans la jungle est en cours.

Et plus!

Disons que vous êtes Bob Chapek. Hé, félicitations! Vous venez de devenir le PDG de la Walt Disney Company! Bon pour toi, mec. Je suis heureux que vous passiez une partie de votre première semaine au sommet de l’une des plus grandes entreprises du monde entier en lisant la dernière édition de Theme Park Bits. C’est une sage décision et très appréciée. Maintenant, pour le reste d’entre vous, quels que soient les changements à venir dans le monde de Bob Chapek, il n’est pas en reste pour les parcs à thème Disney, les ayant supervisés ces dernières années dans son rôle précédent. C’est la bonne nouvelle.

La mauvaise nouvelle est que la première semaine de Bob en tant que PDG a été marquée par des histoires très difficiles. Premièrement, dans une situation qui ne fait que s’aggraver chaque jour qui passe, l’Oriental Land Company poursuit une route de mesures extrêmes et ferme le Tokyo Disneyland Resort du 29 février au 15 mars en réponse à l’épidémie de coronavirus. Bien qu’il soit originaire de Chine, le virus continue à être assez virulent dans le monde entier, et c’est, à tout le moins, une tentative pour arrêter une nouvelle épidémie dans une zone massivement peuplée. Hong Kong Disneyland et Shanghai Disneyland sont fermés depuis fin janvier, et rien n’indique qu’ils rouvriront de sitôt. À ce stade, vous devez commencer à vous demander: Disney poursuivra-t-il un itinéraire similaire avec ses parcs parisiens ou américains?

Cette histoire a éclaté tard jeudi soir après que Chapek soit devenu PDG. Sans doute plus tôt dans la journée, il était aux prises avec un autre incendie dans les parcs à thème, ou du moins aux suites de cet incendie. Ce qui est étrange, car il s’agit uniquement d’eau. Comme vous le savez, la huitième merveille du monde est le fond de l’eau, mais que diriez-vous de simplement vous tenir dans de l’eau? C’est curieusement ce qui est arrivé à certains invités lors de la croisière dans la jungle au Magic Kingdom à Orlando, lorsque… leur bateau a inondé. Oui vraiment. La bonne nouvelle est que tout le monde était en sécurité et qu’aucun tort sérieux n’a été causé. Cela pourrait être un signe que la croisière dans la jungle peut avoir besoin de sérieux TLC, cependant. Un tel TLC pourrait coûter de l’argent, mais mieux que plus de titres sur la façon dont vos manèges noyent les gens.

Bientôt, Disney mettra en œuvre un TLC sérieux sur l’une de ses attractions les plus emblématiques. Toujours à Walt Disney World, mais nous nous dirigeons vers Epcot pour cette histoire. La rénovation promise depuis longtemps du vaisseau spatial Terre, l’emblème phare du parc, commencera le 26 mai. Si vous pensez à vous-même, “Hé, cela signifie-t-il que le vaisseau spatial Terre va être fermé?” Oui, mais selon ce post, seulement «pour un temps». (Je n’ai aucune information privilégiée, mais je prévois que ce «temps» soit terriblement long. Ne retenez pas votre souffle pour qu’il revienne de si tôt.) Pour l’instant, vous pouvez voir ci-dessus une version repensée de la section égyptienne de la balade, et je me demande exactement combien de temps il nous faudra pour voyager à nouveau sur le merveilleux vaisseau spatial Terre.

L’arrivée de Mickey et Minnie’s Runaway Railway approche à grands pas aux studios Disney de Hollywood, et ce n’est pas la seule nouvelle option pour les clients. Comme mentionné dans le passé ici, vous aurez également la chance de voir certains des shorts modernes de Mickey Mouse dans un endroit approprié appelé Mickey Shorts Theatre. L’attraction phare sera Vacation Fun, un tout nouveau court-métrage exclusif à ce théâtre. La description ici fait ressembler un peu à un clip show prolongé, combinant des moments de courts métrages passés dans différentes parties du monde. Mais il est indéniablement vrai que vous ne pourrez regarder que les vacances amusantes à Orlando, et seulement là-bas. Donc nous devons juste être jaloux.

Le Food and Wine Festival a commencé à battre son plein à Disney California Adventure, et cela ne peut signifier qu’une chose pour cette chronique: un tout nouveau guide gastronomique. La photo ci-dessus, qui met en évidence des boissons alcoolisées et des aliments uniques comme un poulet au brunch et un sandwich aux gaufres avec des bulles OJ (oui, s’il vous plaît), n’est qu’un aperçu virtuel que vous obtiendrez du guide général. Le festival se déroule jusqu’au 21 avril, et après y avoir participé auparavant (certes, en 2010, à une époque où Disney California Adventure avait une identité totalement différente en tant que parc à thème), je peux vous dire que vous voudrez prendre du temps pour les événements et les offres. Les bulles OJ devraient à elles seules vous séduire.

Articles sympas du Web: