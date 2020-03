Tom Brady envoie un message aux fans en quarantaine

Tom Brady a parlé à ses fans qui font face à une crise de la pandémie de coronavirus.



Tom Brady a récemment signé un gros contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay, mais cela n’a pas exactement été au premier plan de son esprit au cours des deux derniers jours. L’ensemble du monde du sport a été fermé en raison du coronavirus et de nombreuses villes sont soumises à un verrouillage strict afin d’éviter toute propagation communautaire de la maladie. Beaucoup de gens sont dans un état de panique et d’anxiété et Brady le sait. À la lumière de la situation, Brady s’est rendu sur sa page Instagram où il s’est adressé à ses fans qui pourraient s’inquiéter de ce qui va arriver.

Brady a fourni une voix apaisante exhortant ses fans à rester en sécurité et à prendre soin de leur corps en cette période inquiétante. Il a offert son soutien à ceux qui se sentent impuissants face à la crise. Il a même exhorté les fans à essayer son programme de renforcement de l’immunité TB12 pour s’aider à devenir en meilleure santé pendant cette période difficile.

Brady a toujours montré qu’il était un leader et cette vidéo mettra certainement les fans des Tampa Bay Buccaneers à l’aise. Cependant, la promotion de ses produits TB12 est pour le moins douteuse.

Quoi qu’il en soit, il est clair que beaucoup ont peur de l’incertitude à venir, mais la seule façon de la surmonter est de coopérer et de faire notre part pour limiter la propagation de la maladie.

.