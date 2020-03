Tom Brady est déjà un joueur des Buccaneers

Tampa, États-Unis.- Les Buccaneers de Tampa Bay ont fait embaucher le quart-arrière vedette Tom Brady, qui a souri avec appréciation en signant son nouveau lien avec la Conférence nationale de l’équipe de la division sud de la Ligue nationale de football (NFL).

Sur son site officiel, Tampa Bay a annoncé l’arrivée de G.O.A.T. (le meilleur de tous les temps) dans ce qui sera sa nouvelle aventure sur le terrain après son passage réussi avec les New England Patriots, avec qui il a remporté six anneaux du Super Bowl et trois fois a été le joueur le plus utile.

Pour la première fois, Brady était agent libre et les Buccaneers ont profité de l’occasion pour signer le quart-arrière chevronné de 42 ans pour augmenter ses chances de se battre pour “Vince Lombardi” lors de la saison 2020 de la NFL.

Le directeur général du boucanier Jason Licht, qui a joué un rôle important dans l’élection de Brady au poste de “Pats” il y a 20 ans, a souligné la contribution qu’il peut apporter à Tampa Bay. “Tom est un champion qui a fait ses preuves sur le terrain parce qu’il exige le meilleur de lui-même et de ses coéquipiers.”

Licht a ajouté: «Je connais Tom depuis que nous l’avons sélectionné en Nouvelle-Angleterre il y a 20 ans et grâce à ce processus, il est devenu très clair que son désir d’être un champion était si fort. Il possède le genre de qualités de leadership naturel qui auront un impact immédiat sur l’ensemble de notre organisation. »

Pour sa part, Tom Brady a partagé une photo dont il est heureux lorsqu’il a signé son nouveau contrat avec Bucaneros, dans lequel il s’est dit reconnaissant d’être venu à l’institution.

Il a souligné que ce qui a été fait dans le passé n’a pas d’importance, ce qui compte, c’est ce qu’il fait au quotidien, déterminé à montrer à ses nouveaux coéquipiers et entraîneurs qu’ils peuvent encore croire en lui, à Tom Brady.

“Excité, humble et affamé, s’il y a une chose que j’ai apprise sur le football, c’est que personne ne se soucie de ce que vous avez fait l’année dernière ou l’année précédente, vous gagnez la confiance et le respect de ceux qui vous entourent à travers votre engagement. Je commence un nouveau voyage dans le football américain et je suis reconnaissant à Bucaneros de m’avoir donné l’opportunité de faire ce que j’aime. »

Il a ajouté: «J’ai hâte de rencontrer tous mes nouveaux coéquipiers et entraîneurs et de leur montrer qu’ils peuvent me croire et me faire confiance. J’ai toujours pensé que bien fait valait mieux que bien dit, donc je ne vais pas en dire plus ».