Tom Brady lance des rumeurs sur les Patriots avec Julian Edelman IG Comment

Tom Brady et Julian Edelman sont un duo dynamique.



Tom Brady est l’un des plus grands quart-arrière à avoir jamais joué au football et cette intersaison, il sera en territoire inconnu. Brady sera agent libre pour la première fois de sa carrière et a une grande décision à prendre concernant son avenir. Il est clair qu’il jouera la saison prochaine mais personne ne sait où. La plupart des fans pensent qu’il s’attachera et reviendra chez les Patriots tandis que d’autres pensent qu’il va simplement passer à autre chose et rejoindre une équipe ayant besoin d’un quart-arrière, comme les Chargers de Los Angeles.

Hier, Brady a déclenché des rumeurs d’agence gratuite en commentant le dernier post Instagram de Julian Edelman disant “retournez sur la côte Est pour que nous puissions jeter”. Clairement, Brady a envie de s’entraîner avec son grand récepteur préféré qui l’a aidé à remporter trois Super Bowls.

Bien sûr, le commentaire de Brady était assez inoffensif et peut être interprété de différentes manières. Comme vous pouvez l’imaginer, les fans des Patriots ont considéré cela comme un aveu que Brady reviendrait en Nouvelle-Angleterre pour au moins une autre saison. L’agence gratuite commence en mars, donc nous ne saurons ce que Brady pense vraiment, dans environ un mois.

Où aimeriez-vous voir Brady jouer la saison prochaine?

.