Tom Brady viole la quarantaine et a des ennuis

Tampa.- Tom Brady, quart des Tampa Bay Buccaneers, a couru dans un parc fermé par la pandémie de coronavirus, et la police l’a invité à ne pas le faire.

Le maire de Tampa, en Floride, a indiqué que Brady, 42 ans, ne respectait pas la quarantaine dans la ville en raison du problème de santé qui affecte le monde.

La maire de Tampa, Jane Castor, a rapporté que le quart-arrière avait été repéré par une patrouille alors qu’il s’exerçait seul dans l’un des parcs de la ville, fermés au public pour prévenir les infections par Covid-19.

Désolé Tom Brady! Notre équipe des parcs a hâte de vous accueillir, vous et notre communauté, avec de plus grands sourires. »

Désolé @ TomBrady! Notre équipe @tampaparksrec a hâte de vous accueillir, vous et toute notre communauté, avec des sourires encore plus grands – jusque-là, restez en sécurité et restez à la maison autant que vous le pouvez pour aider à aplanir la courbe. https://t.co/qRhReqqdK0

– Ville de Tampa (@CityofTampa) 21 avril 2020