Tom Cruise veut se porter candidat à la présidence des États-Unis UU.

Vous avez sûrement vu la vidéo dans laquelle Aux États-Unis, Tom Cruise traverse un désert Parlant de tous les rôles qu'il a joués tout au long de sa carrière et à la fin il révèle que le meilleur reste à venir, en référence à qui veut être le prochain président des États-Unis.

Si vous ne l'avez pas vu, vous feriez mieux de le faire maintenant car il est tout simplement impressionnant.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=5Btb8gLy3-E (/ intégré)

Bien qu'après avoir regardé la vidéo, l'idée que Cruise soit le président de la nation la plus puissante du monde ne semble pas si farfelue, la vérité est que la vidéo est fausse, mais ce n'est pas un faux-semblant. Voici l'imitateur de croisière, Miles Fisher.

Les mouvements et la voix de Fisher sont si parfaits qu'il n'est pas difficile de tomber dans la tromperie. «Les États-Unis méritent quelque chose de vrai. Un président aux cheveux parfaits, qui conduit une moto et sait lancer des grenades … avec ses dents. Aux États-Unis, vous me complétez », explique Fisher dans la vidéo.