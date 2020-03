Tom Ellis aurait signé

En février, les antennes se sont levées lorsque la nouvelle d’une possible saison de Lucifer a été annoncée. La déception a balayé Lucifans après avoir appris que la série se terminerait avec la saison cinq, de sorte que la perspective de plus d’épisodes semble être le plus grand désir de la télévision.

Avec une rumeur confirmée, il a maintenant été révélé que la star de Lucifer, Tom Ellis, avait conclu un nouvel accord.

Tom Ellis, Laura German dans «Lucifer» | John P. Fleenor / Netflix

Tom Ellis aurait participé à la saison 6 de «Lucifer»

Parlez de conclure des accords avec le diable. TV Line est le premier à signaler que Tom Ellis a signé un contrat pour que son incarnation de Lucifer dure encore au moins une saison.

Selon le rapport, la plupart de ses camarades ont des extensions de contrat en place pour reprendre leurs personnages au-delà du cinquième épisode.

Le mois dernier, TV Line a partagé que Netflix et Warner Bros.

La télévision est en pourparlers pour déterminer si la série se poursuivra. Date limite

a confirmé la nouvelle et ajouté si tout se passe bien, la production de la saison six

pourrait commencer dès septembre 2020.

Les showrunners de «Lucifer» se sont également inscrits

Ildy Modrovich et Joe Henderson, co-présentateurs de Lucifer, auraient signé des accords pour un autre tour de la série. Les choses progressent car il y a quelques semaines, il a été noté que les deux étaient en pourparlers pour négocier des contrats avec Warner Bros. Ils devraient rester à bord en tant que capitaines du navire Lucifer.

Ni Modrovich ni Henderson n’ont commenté la situation directement, mais par TV Line, leurs accords permettront à Netflix de feuilleter plus facilement une sixième saison.

Pour ceux qui suivent la série et les comptes de médias sociaux de ses auteurs, vous remarquerez que la saison cinq est presque terminée et que tout le monde attend les dates de première pour chaque lot d’épisodes.

Un renouvellement n’est pas encore officiel

Netflix n’a pas publié de déclaration sur un renouvellement, mais les fans sont optimistes que cela se produira. Quand il a été annoncé que la saison cinq serait la dernière, les fans ont immédiatement commencé une campagne pour garder l’émission sur le streamer. À l’époque, l’équipe et les fans de Lucifer ont finalement accepté que le livre se termine par une série de 16 épisodes.

Cependant, à la fin de 2019, Lucifer a fait la une des journaux

étant l’émission la plus diffusée de l’année sur toutes les plateformes, y compris

Netflix, Hulu et Amazon. Peut-être que cette chance a fonctionné en sa faveur et un renouvellement

est à l’horizon.

Les fans veulent la saison 6 et plus

Les Lucifans aimeraient que la série se poursuive dans la saison six et au-delà. Sur les médias sociaux, certains ont également mentionné vouloir des retombées, mais sont ravis de voir de nouveaux personnages dans la saison à venir comme le Dieu de Dennis Haysbert.

Eve, qui a quitté la ville et brisé le cœur de Maze, devrait revenir pour le nouvel épisode et jouera un rôle dans l’arc de l’histoire du démon.

Avec une potentielle saison six, la porte est ouverte non seulement pour Lucifer et Chloé, mais pour le bébé Charlie, Amenadiel et une foule d’habitants de l’enfer et d’anges que le public n’a pas encore rencontrés.

Puisque la saison cinq a été écrite pour être la finale de la série, il serait intéressant pour les fans – et l’équipe Luci – de voir où une nouvelle avenue mènera.