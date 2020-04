Tom Hanks brise le silence sur son expérience avec le coronavirus

Couple d’acteurs mariés Tom Hanks et Rita Wilson ont reçu un diagnostic de coronavirus COVID-19 au début du mois de mars, marquant ainsi l’un des premiers cas très médiatisés du virus à être annoncé publiquement.

Le couple, tous deux âgés de 63 ans, s’est rétabli assez rapidement tout en étant mis en quarantaine dans un hôpital australien pendant trois jours avant de rentrer chez lui aux États-Unis peu de temps après. Wilson a récemment révélé un peu d’informations sur la façon dont les deux auraient pu contracter le virus au cours de ses premiers jours et a discuté de la gravité de ses symptômes, mais Hanks a été relativement silencieux sur les détails de son expérience depuis son retour aux États-Unis.

Cette semaine, cependant, il a finalement ouvert son combat personnel contre la maladie et comment il a fait face pendant son temps en quarantaine. Dans une interview accordée à l’émission de radio de la Défense nationale, il a clairement indiqué que le virus avait un effet très différent sur sa femme et sur lui. Ses symptômes étaient considérablement moins graves, bien qu’il insiste sur le fait que cela ne les empêchait pas d’être épuisants à vivre.

À propos des différences, il a expliqué:

Rita a traversé une période plus difficile que moi. Elle avait une fièvre beaucoup plus élevée. Elle avait perdu son sens du goût et son odorat. J’avais des courbatures et j’étais très fatiguée, et c’est ainsi que le COVID-19 nous a traversés.

Tom Hanks est allé mentionner qu’il a fait plusieurs tentatives pour s’étirer et rester actif pendant ses 3 jours de quarantaine, mais qu’il était généralement anéanti avant de pouvoir terminer ses exercices, prouvant que des symptômes plus bénins du virus peuvent toujours être vraiment dévastateurs au corps. Et en parlant de sa quarantaine en particulier, l’acteur a expliqué ce qui suit:

Il était relativement tôt dans la réponse de l’Australie au coronavirus, et ils voulaient que nous ne le transmettions à personne d’autre. C’est pourquoi nous étions en lock-out.

COVID-19 a désormais infecté 2,3 millions de personnes dans le monde et fait près de 160 000 morts. Les États-Unis – actuellement l’épicentre de la pandémie – comptent à eux seuls 740 000 cas connus et 38 000 décès. Alors que les responsables de la santé espéraient que le pic du virus était proche, certains disent maintenant que cela pourrait malheureusement prendre des semaines ou des mois avant que les choses commencent à se stabiliser.