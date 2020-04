Tom Hanks écrit une lettre à un garçon victime d’intimidation pour avoir été appelé Corona

Il existe de nombreux cas de coronavirus dans le monde, avec des milliers de personnes touchées par la pandémie. Le glamour hollywoodien n’a pas été épargné, car en plus de suspendre les premières et les productions, certaines célébrités ont testé COVID-19, le plus connu étant celui de Tom Hanks et de sa femme Rita Wilson. Après s’être remis de cette maladie, l’acteur a commencé à envoyer des messages positifs – tout à fait nécessaires pour le moment – mais aucun comme celui qui a écrit à un enfant.

Le protagoniste de films comme Forrest Gump et Rescuing Private Ryan a reçu il y a quelques jours la lettre d’un petit garçon nommé Corona De Vries, un garçon de huit ans qui vit sur la Gold Coast du Queensland, en Australie. Il y avait deux raisons pour lesquelles il a décidé d’écrire à l’acteur hollywoodien: Sachez comment il était et racontez-lui une histoire qui ne le laisserait pas en paix, surtout maintenant que le coronavirus est sur toutes les lèvres.

Selon Channel 7 News, Corona a commencé sa lettre en demandant à Hanks s’il se sentait bien, ayant appris aux nouvelles que lui et sa femme avaient reçu un diagnostic de COVID-19.. Plus tard, le petit garçon a profité de l’occasion pour lui dire que bien qu’il aime son nom, ses camarades de classe l’ennuient et l’appellent «coronavirus», quelque chose qui le rend très triste et en colère. C’était essentiellement ce que disait sa lettre, car tout ce qu’il voulait, c’était se défouler et dans l’un d’eux voir si le bon Tom avait répondu.

Ce sur quoi Corona ne comptait pas, c’est que Tom Hanks lui-même le recevrait entre ses mains et pas seulement cela, mais il lui a renvoyé une lettre. Dans sa réponse, l’acteur de Castaway l’a remercié de s’être soucié d’eux: “Votre lettre a rendu ma femme et je me sens merveilleusement bien, merci d’être un grand ami, les amis font que les autres se sentent bien quand ils sont tristes”écrit-il.

“Tu sais, tu es la seule personne que j’ai jamais connue qui porte le nom de Corona, comme l’anneau autour du soleil, une couronne.”Répondit Hanks. Comme si cela ne suffisait pas, en plus de la lettre Il a envoyé au petit garçon une machine à écrire avec le même nom qu’il a acheté sur la Costa del Sol, attendant qu’un adulte lui apprenne à l’utiliser et continue à lui envoyer des messages comme celui qu’il a écrit il y a quelques semaines. Et non, ce n’était pas une blague, même sur son compte Instagram, il a partagé une image de la machine.

Pour terminer, Hanks a clôturé son message par une citation de Toy Story sûrement beaucoup obtiendront un bon sourire et que l’enfant peut se vanter toute sa vie: “Corona, je suis ton fidèle ami”.

Nous savions que l’acteur était un gars formidable mais avec ce genre d’actions, il est clair pour nous qu’il a un cœur énorme, et qu’au moins Little Corona sera heureux de savoir que parmi tous les amis qu’il se fera dans sa vie, il aura toujours Tom Hanks. Vous pouvez consulter ci-dessous la lettre complète que l’acteur a envoyée à ce garçon.