Tom Hanks et Rita Wilson contractant le coronavirus ont tout le monde en pagaille

Tom Hanks a annoncé la nouvelle que lui et sa femme, Rita Wilson, avaient été testés positifs pour le coronavirus en Australie, et que le monde l’avait absolument perdu.



Après que la nouvelle a annoncé que le couple hollywoodien bien-aimé Tom Hanks et Rita Wilson avaient contracté un coronavirus lors de sa visite en Australie, le monde a été dévasté. Mardi, Tom a lui-même partagé un message sur leur malheureuse situation via Instagram. Alors que lui et Rita sont en Australie pour filmer le prochain biopic d’Elvis Presley, dans lequel Tom jouera le colonel Tom Parker, ils ont commencé à ressentir des symptômes pseudo-grippaux et ont découvert qu’ils avaient été testés positifs pour le coronavirus. En maintenant son attitude toujours positive, Tom a fait savoir à tout le monde que lui et Rita suivraient toutes les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité, y compris la mise en quarantaine.

“Bonjour, les amis,” commença-t-il. “Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. De légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde” en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été trouvés positifs. Eh bien, maintenant. Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles à suivre. Nous, Hanks, serons testés, observés et isolés aussi longtemps comme l’exige la santé et la sécurité publiques. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non? Nous tiendrons le monde informé et à jour. Prenez soin de vous! Hanx! ” Malgré son ton rassurant, tout le monde a commencé à paniquer. Cette maladie mortelle à propagation rapide n’aurait pas pu choisir deux trésors hollywoodiens plus largement adorés à infecter, et la possibilité que nous puissions les perdre tous les deux pour de bon était trop pour Internet.

Couplé avec l’interdiction par Donald Trump de voyager aux États-Unis depuis l’Europe et l’annonce par la NBA que, essentiellement, le basket-ball est annulé, la réalité de l’impact du coronavirus était trop écrasante.

Souhaitant à Tom et Rita et à tous ceux qui ont affecté une récupération sûre et rapide!

