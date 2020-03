Tom Hanks et Rita Wilson de retour à Los Angeles après un diagnostic de coronavirus

Tom Hanks a confirmé que lui et sa femme Rita Wilson se sont tous deux remis du coronavirus et sont revenus en toute sécurité chez eux à Los Angeles.

Il y a quelques semaines, Tom Hanks a révélé que lui et sa femme étaient tous deux positifs pour le coronavirus. Les deux étaient tous deux en Australie, où la production du prochain biopic d’Elvis Presley de Baz Luhrmann avait été filmée. Le diagnostic de Tom Hanks était significatif car c’était la première célébrité qui était sortie et avait dit qu’elle avait le coronavirus.

Beaucoup de choses ont changé depuis lors, car le coronavirus continue de se propager dans le monde entier. Entre-temps, Tom Hanks et Rita Wilson passaient leur temps en auto-quarintine depuis quelques semaines. Après la publication de photos, l’acteur lauréat d’un Oscar a maintenant confirmé sur Twitter que lui et sa femme Rita Wilson se sont rétablis et sont de retour à Los Angeles.

pic.twitter.com/f6wLTkz90m

– Tom Hanks (@tomhanks) 28 mars 2020

