Tom Hanks et Rita Wilson retournent aux États-Unis après la mise en quarantaine des coronavirus

L’un des premiers indicateurs que le coronavirus était une chose très réelle et sérieuse était lorsque les nouvelles ont éclaté que Tom Hanks et Rita Wilson avait testé positif pour elle. L’acteur était en Australie en train de filmer le biopic d’Elvis Presley de Baz Luhrmann lorsque lui et sa femme ont commencé à montrer des symptômes et ont finalement été diagnostiqués avec le virus.

Le couple a finalement publié une déclaration confirmant la nouvelle et s’est isolé de lui-même pendant deux semaines. Mais maintenant, ils sont officiellement rentrés en toute sécurité chez eux à Los Angeles après avoir récupéré et bien qu’ils continueront sans aucun doute à pratiquer la distanciation sociale et l’isolement, ils se sentiraient beaucoup mieux et seraient de nouveau sur pied.

Bien que beaucoup d’entre nous ne connaissent pas Hanks personnellement, il est largement considéré comme la célébrité la plus appréciée et en tant que tel, cela a été un choc assez important pour Internet lorsqu’il a révélé qu’il avait été infecté par le Coronavirus. Même en temps de crise, il est resté attachant et positif, partageant plusieurs mises à jour sur son Instagram qui nous ont tenus à jour et nous ont assuré que tout allait bien.

Mais le voir, ainsi que sa femme, Rita, devenir les premières personnes bien connues à être testées positives pour le coronavirus est venu comme un véritable signal d’alarme pour que tout le monde prenne cette chose au sérieux. Tout le monde peut l’obtenir, peu importe votre âge ou votre santé. Avec un peu de chance, nous pourrons éventuellement revenir à la situation actuelle et avec un peu de chance, il ne faudra pas longtemps avant de retourner au théâtre local pour voir notre acteur préféré, Tom Hanks, sur le grand écran encore une fois.

D’ici là, cependant, restez en sécurité et n’oubliez pas de suivre les précautions appropriées pour empêcher le virus de se propager. Elle ne sera contenue que si chacun fait sa part pour la combattre.