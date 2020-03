Tom Hanks et Rita Wilson testent positifs pour le coronavirus

Alors que le coronavirus continue de se propager à un rythme rapide, il commence à avoir un impact énorme sur le cinéma, avec le box-office chinois pratiquement au point mort maintenant et des rapports indiquant que des milliards pourraient être perdus si les choses ne se retournaient pas bientôt. Hollywood a déjà commencé à bouger aussi, avec Disney repoussant la sortie de Mulan en Chine et le dernier film de Bond, No Time to Die, retardé de sept mois.

Mais ce ne sont pas seulement les films eux-mêmes qui sont affectés par le virus, car Deadline annonce ce soir que Tom Hanks et sa femme, Rita Wilson, ont maintenant été testés positifs pour le coronavirus. Ils étaient en Australie pour travailler sur le film sans titre d’Elvis Presley de Baz Luhrmann pour Warner Bros. lorsqu’ils ont contacté la maladie.

Hanks a confirmé la malheureuse nouvelle sur Instagram plus tôt dans la journée, écrivant:

Bonjour les gens. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs.

Bien maintenant. Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles qui doivent être suivis. We Hanks »sera testé, observé et isolé aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non? Nous garderons le monde au courant et à jour.

Prenez soin de vous! Hanx!

Comme le dit Hanks, il n’y a pas grand-chose que lui et sa femme puissent faire pour le moment, mais prendre les choses un jour à la fois, mais c’est certainement inquiétant d’entendre et nous imaginons que ce n’est qu’une question de temps avant d’apprendre que d’autres talents hollywoodiens sont infectés films et plateaux de télévision. C’est pourquoi tant de gens sont fermés en ce moment.

En effet, le coronavirus COVID-19 provoque une panique mondiale alors qu’il continue de se propager. En fait, le virus a été officiellement déclaré pandémie par l’Organisation mondiale de la santé cette semaine et a maintenant tué plus de 4 000 personnes. Et sans vaccin à proprement parler et sans signe de ralentissement, il semble malheureusement que nous soyons encore loin de dépasser cela.

Retourner à Tom Hanks et Rita Wilson, cependant, et nous serons sûrs de vous mettre à jour dès que nous en saurons plus sur leur statut. Et en attendant, nous leur souhaitons un prompt rétablissement.