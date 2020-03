Tom Hanks et Rita Wilson testés positifs pour le coronavirus

Le couple interprète de Tom Hanks et Rita Wilson ont été testés positifs pour le coronavirus comme annoncé par l’acteur lui-même à travers leurs réseaux sociaux. Ils sont actuellement isolés sous surveillance en Australie, où il devait commencer à tourner le film sur Elvis Presley.

Tom Hanks et Rita Wilson

Avec un post sur son compte Instagram montrant une poubelle avec un gant, Hanks. Dans le texte, il a expliqué comment les symptômes ont commencé à se sentir et comment s’est déroulé le processus. “Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Fièvres légères aussi. “

Face à cette situation, ils ont décidé de prendre des mesures en la matière: “Pour bien jouer les choses, comme le veut le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus et trouvés positifsQue faire ensuite? Les responsables médicaux ont des protocoles à suivre », explique l’acteur dans son message, ajoutant que« les Hanks seront évalués, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront.

Pandémie

L’OMS, l’Organisation mondiale de la santé, a rapporté mercredi 11 mars qu’avec le nombre élevé de cas d’infection, elle en est venue à qualifier cette situation de pandémie, dépassant 126 000 cas d’infection dans le monde. Pour terminer son message, Hanks a annoncé qu’il continuera à publier son évolution pour que tous puissent le voir et a dit au revoir en faisant “attention”.

