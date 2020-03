Tom Hanks et Rita Wilston ont reçu un diagnostic de coronavirus

Les acteurs Tom Hanks et Rita Wilson ont reçu un diagnostic de coronavirus (Covid-19). Tous deux travaillaient sur la production du film de Baz Luhrmann sur Elvis Presley en Australie, et dans un communiqué ils ont rapporté leur contagion.

La déclaration publiée par le couple dit que les deux avaient des symptômes qui ont conduit à des tests positifs pour Covid-19:

«Bonjour amis, Rita et moi sommes en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, nous avions la grippe et un corps coupé. Rita a eu un rhume qui s’en allait et revenait. Un peu de fièvre aussi. Pour corroborer la situation, comme cela est nécessaire dans le monde aujourd’hui, nous avons testé le coronavirus, et nous avons été positifs.

Alors, quelle est la prochaine étape? Les autorités médicales ont des protocoles qui doivent être respectés. Nous Hanks seront testés, nous serons sous observation et isolés aussi longtemps que la sécurité et la santé publiques l’exigeront. Il n’y a rien de plus à faire que de les rapporter jour après jour, non?

Nous garderons le monde à jour.

Faites attention! ”

De son côté, Warner Bros., le producteur du film d’Elvis Presley sur lequel travaillaient les Hanks, a publié sa propre déclaration:

“Nous avons fait savoir que des membres du film Elvis, qui est actuellement en pré-production sur la Gold Coast, en Australie, ont été diagnostiqués positifs pour COVID-19 (coronavirus). Nous collaborons étroitement avec les autorités sanitaires australiennes pour identifier et contacter toute personne susceptible d’avoir été en contact avec des personnes. La santé et la sécurité des membres de notre entreprise est toujours notre priorité, et nous prenons des précautions pour protéger quiconque travaille sur nos productions à travers le monde. Les personnes diagnostiquées positives pour COVID-19 sont actuellement sous traitement. »

Dans le monde, 115 000 cas de coronavirus et près de 4 200 décès ont déjà été enregistrés.

