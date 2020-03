Tom Hanks et sa femme confirment qu’ils sont infectés par le coronavirus.

Tom Hanks a confirmé que lui et sa femme Rita Wilson étaient infectés par COVID-19 (Coronavirus), ils sont les premières célébrités à être rendues publiques. Ils ont acquis le virus en Australie lorsqu’ils sont allés à la production d’un film Warner Bros.

Hanks et Wilson, tous deux âgés de 63 ans, ont révélé la nouvelle sur Instagram ce mercredi avec le message suivant:

Bonjour les gens. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentons un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Fièvres légères aussi. Pour nous libérer des doutes, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus et nous avons été positifs.

Bon, maintenant que faire ensuite? Les responsables médicaux ont des protocoles qui doivent être suivis. Les hacks seront évalués, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Ce n’est pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, n’est-ce pas?

Nous vous tiendrons informés, prenez garde.

Votre message a reçu de nombreux messages de soutien et d’amour. J’espère qu’ils se remettront bientôt et quelle grande valeur pour le révéler.

