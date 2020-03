Tom Hanks et sa femme ont un coronavirus

Tom Hanks et sa femme ont contracté un coronavirus | Instagram

Parce que Tom Hanks commencerait à enregistrer un nouveau film, il était en Australie et pour cette raison lui et sa femme ils ont été infectés par un coronavirus.

Malheureusement, ceux qui ont la possibilité de voyager à l’autre bout du monde sont enclins à attraper le virus, cette fois en raison de problèmes de travail Hanks il avait besoin de voyager en Australie.

C’est à travers une photographie qu’il a partagée dans son compte rendu officiel de Instagram qui a donné la nouvelle accompagnée d’une photographie d’une poubelle avec un gant jaune.

L’histrion a commencé par saluer ses partisans, qui sont presque sept millions d’ailleurs, au moment où ils sont en Australie se sentir lui-même et sa femme très fatigués comme s’ils avaient froid et avec quelques douleurs dans le corps qui sont courantes dans cette maladie.

“Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Fièvres légères également. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus et trouvés positifs.”

Parce qu’elle est déjà considérée comme une pandémie il y a certains protocoles qui doivent être suivies selon les responsables médicaux, il convient de les garder sous observation et isolés.

Bonjour les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs. Et bien maintenant. Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles qui doivent être suivis. We Hanks »sera testé, observé et isolé aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non? Nous garderons le monde au courant et à jour. Prenez soin de vous! Hanx!

Espérons que le couple se rétablira bientôt et continuera ses activités, heureusement, ils mentionnent dans la publication que continuera à faire rapport à ses disciples et mettre à jour sa propre situation.

Tom Hanks est l’un desles acteurs préférés du public Malgré le peu de temps écoulé depuis sa dernière apparition dans un film cinématographique, il est surtout connu pour son rôle d’acteur et son rôle principal dans le film. “Castaway” et sur son inséparable Wilson.

Le film avec lequel je commencerais à enregistrer parlera Elvis presley qu’en dépit de ne pas encore avoir de nom pour le simple fait de combiner les deux noms, leurs fans sont déjà excités.

.