Tom Hanks et sa femme, Rita Wilson, sont libérés après s’être remis du coronavirus

La bonne nouvelle vient de l’autre côté du monde. Tom Hanks et son épouse, Rita Wilson, ont reçu le sortie de l’hôpital après avoir réussi COVID-19. La nouvelle de son admission est sortie le 12 mars, lorsque l’acteur lui-même a annoncé publiquement via son compte Instagram qu’ils avaient été testés positifs.

Tom Hanks et Rita Wilson

La personne en charge de donner la bonne nouvelle est le fils du couple, Chet Hanks, et il l’a fait à travers une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle il a expliqué que les deux sont meilleurs. Malgré tout, il a précisé que ses parents ils doivent encore rester dans quarante en Australie, le pays où ils se trouvaient pour des raisons professionnelles.

Comme l’explique Hanks, tout a commencé après un voyage en Australie, où il enregistre un biopic sur la vie d’Elivis Presley, qui s’exécute sous les ordres de Baz Luhrmann et donnera vie au représentant du chanteur. “Nous nous sentions un peu fatigués et avec des courbatures, comme si nous avions un rhume. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Fièvres légères aussi“a déclaré l’acteur. Après un test positif, les deux ont été hospitalisés au Golden Coast University Hospital, dans l’état du Queensland.

Une crise en hausse

Le pays océanique a confirmé 275 infectés et cinq décédés en raison du coronavirus, à ce jour, des données bien inférieures à celles de l’Espagne, dans lesquelles le nombre d’infections dépasse 11 170 personnes et les décès dépassent les 490. dans le monde, il y a eu 185 377 infections et 7 331 décès. Après les mesures de sécurité adoptées par tous les pays, en particulier les pays les plus touchés, dont l’Espagne est située, la courbe devrait baisser, même si nous devrons attendre de voir une réponse positive.

.