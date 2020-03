Tom Hanks et sa femme Rita Wilson testés positifs pour le coronavirus

Le coronavirus est le sujet dont tout le monde parle, et ce n’est pas pour moins parce qu’il s’est étendu presque partout dans le monde. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons également vu de nombreuses vidéos montrant ce que cette maladie peut faire. Ces derniers jours, nous avons vu que des événements massifs tels que des jeux, des premières de films et même des festivals de musique ont été annulés pour éviter la contagion, mais aucun d’entre nous n’est à l’abri de cette épidémie. Ce 11 mars, il a été confirmé que Daniella Rugani, une joueuse de la Juventus, était testée positive pour le virus mais maintenant c’était l’un des acteurs que nous aimons le plus, Tom Hanks lui-même..

Grâce à un post sur son compte Instagram, L’acteur de Forrest Gump, Castaway Rescuing Private Ryan et de nombreuses autres personnes, a confirmé que lui et sa femme, Rita Wilson, avaient été testés positifs pour le coronavirus pendant leur séjour en Australie.. Comme c’est ce que Hanks a dit: «Bonjour, amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentons un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient, ainsi que des fièvres légères. Pour bien faire les choses, comme cela était nécessaire à cette époque dans le monde, nous avons été testés pour le coronavirus et testés positifs.

Même avec tout ça, Tom l’a pris positivement et a déclaré qu’ils avaient déjà pris les mesures nécessaires pour que lui et sa femme puissent récupérer, en commençant par être isolés de l’ensemble de la population en attendant qu’il rende compte de leur santé: Les médecins du pays ont des protocoles qui doivent être suivis. Nous Hanks seront testés, surveillés et isolés aussi longtemps que les autorités de santé et de sécurité publiques l’exigeront. Ce n’est pas beaucoup plus que de se concentrer sur cela un jour à la fois, non? »

Pour finir, il a dit à tous ses fans qu’il est important qu’ils prennent soin d’eux en ce moment. Pour l’instant, l’acteur a déclaré qu’il tiendrait tout le monde au courant sur ses réseaux sociaux. Voici la déclaration que Tom Hanks a partagée dans son compte Instragram:

Bonjour les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs. Et bien maintenant. Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles qui doivent être suivis. We Hanks »sera testé, observé et isolé aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non? Nous garderons le monde au courant et à jour. Prenez soin de vous! Hanx!

