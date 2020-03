Tom Hanks et son épouse Rita Wilson se sentent mieux après le diagnostic du coronavirus

Tom Hanks a révélé que lui et sa femme Rita Wilson se «sentaient mieux» deux semaines après avoir été testés positifs pour le coronavirus.

Tom Hanks et Rita Wilson semblent «se sentir mieux» après avoir souffert du coronavirus au cours des deux dernières semaines. La star a récemment consulté Twitter pour rassurer les fans que lui et sa femme se remettaient du virus tout en offrant des paroles de sagesse positives à ceux qui ne suivaient pas les conseils officiels sur l’auto-quarantaine et l’éloignement social. Il existe actuellement plus de 235 000 cas de coronavirus dans le monde, tandis que 100 600 personnes se sont déjà remises du virus.

Alors qu’un certain nombre d’autres célébrités comme Idris Elba et Daniel Dae Kim ont récemment confirmé qu’elles étaient positives pour le coronavirus, Tom Hanks a expliqué sur Twitter qu’au cours des deux semaines suivant leurs premiers symptômes, lui et sa femme Rita Wilson se sentaient mieux, mais ont mentionné qu’en restant isolé, vous ne pouvez pas attraper ou propager le virus. Tom Hanks a terminé sa mise à jour en disant que cela pourrait prendre un certain temps, mais il y a une chance décente de surmonter cette situation en aidant si possible et en renonçant au confort étrange.

Tom Hanks n’est évidemment pas la seule célébrité à discuter du coronavirus en ligne, plus récemment Sophie Turner a appelé Evangeline Lilly pour son approche de la pandémie. La star des Avengers a déclaré aux fans sur Instagram que c’était “comme d’habitude” et a refusé de s’auto-mettre en quarantaine. La gravité de la pandémie signifie que tout le monde devrait faire tout son possible pour tenter de freiner la propagation du virus, d’autant plus qu’il y a eu au total 15 361 décès au moment de la rédaction du présent rapport. Evangeline Lilly doit peut-être suivre les conseils de Tom Hanks et faire un peu de compromis.

Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur l’impact du coronavirus sur les événements, les films et les personnalités au fur et à mesure de son développement.

