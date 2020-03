Tom Hanks et son épouse Rita Wilson testent positifs pour le coronavirus

Tom Hanks et Rita Wilson étaient en Australie lorsqu’ils ont présenté des symptômes. Hanks a partagé la nouvelle avec le monde sur Instagram.



La panique du coronavirus a fait que les magasins manquent d’articles et des milliers de personnes ont été mises en quarantaine dans le monde. L’Italie a fermé complètement et aurait suspendu les paiements hypothécaires, tandis que les écoles et les universités ont renvoyé les étudiants chez eux sans un mot sur le moment où ils rouvriraient leurs portes. Les entreprises ont demandé aux employés de rentrer chez eux, les jeux sportifs continueront avec la foule et les compagnies aériennes pilotent des avions avec seulement une poignée de passagers. Les gens du monde entier font ce qu’ils peuvent pour éviter de contracter et de propager le coronavirus, mais Tom Hanks a partagé que lui et sa femme Rita Wilson avaient récemment été diagnostiqués.

Selon Hanks, le couple acclamé d’Hollywood était en Australie quand ils ont commencé à éprouver des symptômes de coronavirus. “Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures”, a écrit Hanks en légende d’une publication sur Instagram. “Rita a eu des frissons qui sont venus et qui sont allés. De légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le Coronavirus, et nous avons été jugés positifs.”

Il a ajouté qu’ils feraient tout ce qui leur serait demandé par les autorités médicales car il existe des “protocoles à suivre”. Il a ajouté: “We Hanks” sera testé, observé et isolé aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas grand-chose de plus qu’une approche au jour le jour, non? ” Nous envoyons nos prières à Tom Hanks et Rita Wilson! Consultez la publication Instagram ci-dessous.

