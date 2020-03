Tom Hanks fait le point sur la santé avec Vegemite et les Australiens sont déclenchés

Les Australiens sont déclenchés par l’utilisation trop zélée de Tom Hanks de vegemite.



Tom et Rita Hanks sont toujours isolés en Australie après avoir été testés positifs pour COVID-19. Alors qu’il était en quarantaine, le couple a régulièrement fourni aux fans et à ceux qui étaient à la maison des mises à jour sur leur santé, et plus récemment, la star de Beautiful Day In The Neighbourhood a publié une autre mise à jour. Cette fois-ci, il a choisi de présenter un toast avec le célèbre végétarien australien

«Merci aux aides», écrit-il dans la légende. “Prenons soin de nous et les uns des autres. Hanx. “

Les fans australiens, cependant, étaient plus préoccupés par la quantité de Vegemite que Hanks utilisait sur son toast. Apparemment, c’était bien plus que ce qui est moralement autorisé et la répartition des ratios Végémite / beurre a commencé à affluer.

C’est à la fin de la semaine dernière que Hanks a révélé que lui et sa femme étaient tous deux traités après avoir été testés positifs pour la nouvelle souche qui a actuellement provoqué une pandémie, les cas augmentant rapidement à travers le monde. Les efforts visant à atténuer la propagation de l’infection ont notamment consisté à annuler le reste de la saison pour toutes les grandes ligues sportives tandis que des pays comme l’Italie et l’Espagne ont publié des interdictions complètes pour faciliter la distanciation sociale.

Aux États-Unis, de grandes villes comme New York et Atlanta ont déclaré l’état d’urgence tout en fermant les systèmes scolaires et en imposant des restrictions aux rassemblements.

