Tom Hanks partage des photos d’un don de plasma vers la lutte contre COVID-19

Tom Hanks était l’un des premiers patients coronavirus les plus notables, et ayant complètement récupéré de la maladie, l’acteur a décidé de redonner quelque chose dans la bataille pour trouver un traitement efficace. Aujourd’hui, il a tweeté quelques photos (voir ci-dessous) d’un sac de son plasma sanguin, qu’il a fait don à l’UCLA dans le cadre de leurs propres efforts sur ce front. Ayant eu le virus, le sang de Hanks contient des anticorps, et ces anticorps peuvent être bénéfiques pour les patients actuellement infectés ou utiles pour une recherche plus large.

Hanks et sa femme Rita Wilson sont tombés avec le virus pendant que le premier filmait Elvis, un biopic à venir sur le King of Rock and Roll. Le couple est resté en Australie pendant toute la durée de sa maladie, mais s’est depuis rétabli et est retourné aux États-Unis. C’est un grand soulagement pour le monde du cinéma que ni l’un ni l’autre n’ait eu de complications et tous les cinéphiles auront hâte de revoir Hanks sur grand écran quand tout sera fini, une veine qui comprend Apollo 13, Saving Private Ryan, Captain Phillips, Toy Story et Forrest Gump. C’est la légende vivante.

En plus des photos susmentionnées, Hanks a également partagé la mise à jour suivante:

Voici le sac de plasma de la semaine dernière. Un tel sac! Après la paperasse, c’est aussi simple que de faire une sieste. Merci @arimoin et UCLA. Hanx

Le nombre d’initiatives et d’organismes de bienfaisance différents rivalisant pour votre attention est écrasant, donc je ne solliciterais au nom de personne par rapport à l’autre. Un pointeur facultatif sur ce qui est indiqué dans cette histoire fera l’affaire. Donc, sans plus tarder, si vous voulez plus d’informations sur le programme pandémique de l’UCLA, je vous conseille de consulter leur site Web, où vous pouvez savoir si le leur est une cause que vous souhaitez obtenir. En tout cas, c’est bien de voir des contributions comme le plasma Tom Hanks a donné, et il rejoint les milliers sinon les millions qui font de même.

Bon, avant que le drone de mes platitudes ne vous plonge dans le coma, je partirai avec votre éveil intact. Si vous avez des commentaires de votre part (ou des associations caritatives suggérées), vous pouvez les mentionner ci-dessous.