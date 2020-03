Tom Hanks partage la mise à jour de son diagnostic de coronavirus

Le coronavirus a infecté sa victime la plus en vue à ce jour cette semaine, avec Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, tous deux testés positifs pour le virus en Australie, où Hanks travaille sur un nouveau biopic d’Elvis Presley réalisé par Baz Luhrmann.

Hanks lui-même a annoncé la malheureuse nouvelle sur Instagram, en disant à ses fans ce qui suit:

«Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs. »

En tant que l’un des acteurs les plus aimés d’Hollywood, la réaction à la nouvelle a été exactement ce à quoi vous vous attendiez, avec des tonnes de gens exprimant leur inquiétude et leur inquiétude. Après tout, même si Coronavirus ne vous tuera probablement pas si vous avez moins de 50 ans, le risque de décès commence à augmenter une fois que vous avez dépassé cet âge et Hanks a maintenant 63 ans. Donc, il y a certainement une certaine inquiétude pour son bien-être.

Mais il semble que l’acteur se porte très bien, avec Forrest Gump sur Instagram plus tôt ce soir pour partager une autre mise à jour, que vous pouvez voir par vous-même ci-dessous:

Bonjour les gens. @ritawilson et je tiens à remercier tout le monde ici-bas qui prend si bien soin de nous. Nous avons Covid-19 et sommes isolés, nous ne le transmettons donc à personne d’autre. Il y a ceux pour qui cela pourrait conduire à une maladie très grave. Nous le prenons un jour à la fois. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour surmonter cela en suivant les conseils d’experts et en prenant soin de nous et les uns des autres, non? Rappelez-vous, malgré tous les événements actuels, il n’y a pas de pleurs au baseball. Hanx

Donc, comme indiqué ci-dessus, il semble être de bonne humeur et bien se porter, et nous ne doutons pas qu’il reçoit des soins et une attention médicale de premier ordre. Avec un peu de chance, il sortira de la quarantaine en un rien de temps et reviendra à la normale. Mais jusque-là, nous lui souhaitons, ainsi qu’à Rita, un prompt rétablissement.

Quant au coronavirus lui-même, eh bien, il ne montre malheureusement aucun signe de ralentissement, l’Organisation mondiale de la santé le déclarant officiellement pandémie cette semaine. Avec plus de 125 000 personnes et près de 5 000 décès, les choses vont vraiment mal, mais j’espère que maintenant que de nombreux événements majeurs, parcs à thème, festivals, etc. ont été annulés ou fermés, la propagation du virus commencera à ralentir un peu .