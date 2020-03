Tom Hanks partage une mise à jour positive de l’isolement du coronavirus

Bien qu’il puisse sembler que le monde entier se soit arrêté récemment, alors que tout le monde se bouscule pour lutter contre le coronavirus, nous avons maintenant une petite lueur de nouvelles positives: Tom Hanks et sa femme Rita Wilson ont quitté l’hôpital australien où ils étaient soignés et ont commencé le processus d’auto-isolement.

La semaine dernière, l’acteur et sa femme ont été testés positifs pour le virus. Au cours des derniers jours, cependant, ils ont gardé le moral, partageant un certain nombre de photos et de vidéos pour s’assurer que leurs fans ne s’inquiètent pas trop. Et maintenant qu’ils ont quitté l’hôpital du Queensland et sont en quarantaine à la maison, Hanks nous a donné une autre mise à jour.

Prenant sur Instagram, la star de Forrest Gump avait ce qui suit pour dire à ses fans:

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Donc, il ne se sent pas encore à 100%, mais au moins il n’a pas de fièvre et il est assez bien pour faire quelques corvées dans la maison. Il a aussi toujours son sens de l’humour, ce qui est bon signe.

Quand exactement il sera complètement remis sur pied, on ne sait toujours pas, mais c’est agréable de voir que lui et sa femme semblent bien faire face au virus et n’ont pas été aussi durement touchés que d’autres. Cela aide probablement aussi à obtenir les meilleurs soins et traitements médicaux que l’argent puisse acheter, étant donné que l’acteur vaut entre 350 et 400 millions de dollars.

Là encore, ce n’est pas exactement comme si l’argent pouvait guérir quelqu’un du Coronavirus, mais Tom Hanks et sa femme sont sans aucun doute entre de bonnes mains et sont bien soignées. Et avec un peu de chance, la star de Cast Away aura une autre mise à jour positive pour nous dans les prochains jours. Restez à l’écoute.