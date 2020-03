Tom Hanks partage une nouvelle mise à jour sur le coronavirus, remercie les fans pour leur soutien

Après une longue bataille avec le COVID-19, Tom Hanks et sa femme Rita Wilson sont retournés aux États-Unis et leur état de santé général s’améliore.

La nouvelle pandémie de coronavirus est maintenant officiellement dans tous les pays du monde, déchirant différentes communautés et se propageant à un rythme plus rapide que son origine zéro à Wuhan, en Chine. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 660 000 personnes ont été testées positives pour le virus et les estimations affirment que plusieurs dizaines de milliers de personnes sont actuellement des porteurs asymptomatiques, ce qui signifie qu’ils ont le COVID-19 et peuvent le diffuser en contact étroit avec d’autres, même s’ils ne se sentent pas mal. À ce titre, les responsables de la santé demandent aux gens de prendre toutes les mesures de précaution et de s’isoler chez eux pour enrayer la propagation.

Tom Hanks a en fait fait un excellent travail au cours de la semaine dernière en défendant ce mouvement et d’autres célébrités, en particulier celles qui ont également contracté la maladie, utilisent toutes leurs plateformes pour encourager les gens à se mettre en quarantaine. Maintenant, après l’annonce du retour de l’acteur et de sa femme aux États-Unis, Hanks est de nouveau allé sur Twitter pour fournir une autre mise à jour haletante:

“Hé, les gars … Nous sommes à la maison maintenant et, comme le reste de l’Amérique, nous continuons avec l’abri en place et la distanciation sociale. Merci beaucoup à tous ceux en Australie qui ont pris soin de nous. Leurs soins et leurs conseils ont rendu possible notre retour aux États-Unis. Et un grand merci à tous ceux qui vous ont souhaité bonne chance. Rita et moi l’apprécions tellement », a-t-il écrit.

Pendant leur période de quarantaine en Australie, le couple a été assez actif sur les plateformes de médias sociaux, ce qui est logique car il n’y a pas grand-chose à faire lorsque vous luttez contre une maladie infectieuse et devez vous isoler du reste du monde. Mais ce n’est pas tout; Hanks était en fait assez ouvert et impatient de partager des informations et de donner des mises à jour à ses fans, pour lesquels Idris Elba, qui lutte contre le COVID-19 lui-même, a félicité la légendaire star.

En tout cas, disons simplement que nous sommes heureux que Tom Hanks et Rita Wilson se portent mieux après avoir lutté avec le virus mortel pendant quelques semaines.