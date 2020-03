Tom Hanks, son fils Chet Hanks partage sa santé et celle de sa femme | Instagram

Chet Hanks, l’un des fils de Tom Hanks, a confirmé que ses parents étaient positifs pour le coronavirus et qu’ils restent hospitalisé à Australia, mais assuré qu’ils sont de bonne humeur.

Grâce aux réseaux sociaux, Chet apprécié le soutien et bons voeux à tes parents.

“Oui, c’est vrai, mes parents ont un Coronavirus, fou! Ils sont tous les deux en Australie parce que mon père tournait un film là-bas.

“J’ai parlé au téléphone avec eux deux et ils vont bien, ils ne se sentent pas si malades, ils ne sont pas mauvais et ils reçoivent toute l’attention dont ils ont besoin”, a-t-il assuré. le fils du histrion.

Chet a remercié les messages de soutien pour ses parents et a assuré qu’ils surmonteront bientôt la condition.

“Merci pour vos bons messages et vos paroles de soutien, je suis sûr que vous vous en remettrez bientôt. J’apprécie le soutien et veuillez prendre soin de vous”, a-t-il conclu.

Colin, un autre des enfants de Tom Hanks et Rita Wilson, Il a également utilisé ses réseaux sociaux pour remercier le soutien apporté à ses parents.

“Merci à tous pour votre soutien. Mes parents reçoivent les soins nécessaires en Australie et il semble qu’ils font bien les choses”, dit le message qu’il a partagé. Colin.

Le tournage du biopic d’Elvis suspendu

Après avoir confirmé que Tom Hanks et sa femme, Rita Wilson, ont covid-19, le producteur du film, Warner Bros, a décidé d’arrêter le tournage, car un membre du personnel a également test positif pour le coronavirus.

“Nous avons été informés qu’un membre de notre société de longs métrages d’Elvis, qui est actuellement en pré-production sur la Gold Coast, en Australie, s’est révélé positif pour covid-19”, a indiqué la société.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec le Agences de santé australiennes d’identifier et de contacter toute personne qui aurait pu être en contact direct avec cette personne. La santé et la sécurité des membres de notre entreprise sont toujours les nôtres priorité principale Et nous prenons des précautions pour protéger tous ceux qui travaillent sur nos productions à travers le monde. La personne qui a été testée positive pour covid-19 reçoit actuellement un traitement. “

