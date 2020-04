Tom Hardy aurait un autre rôle majeur de super-héros

Les dix dernières années du cinéma de super-héros ont vu beaucoup de violations des règles. Batman a passé du temps avec Gandalf et Velociraptors dans les films LEGO, les acteurs et les réalisateurs sont capables de travailler sur les films DC et Marvel, et le Venomverse de Sony devrait fusionner avec le MCU. Mais une règle qui est toujours respectée est que les acteurs ne jouent qu’un seul super-héros en direct à la fois et il n’y a pas de doublon. Mais même cela semble être cassé maintenant.

Des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que John Cena joue le frère de Vin Diesel dans Fast & Furious 9 et Tom Holland est en pourparlers pour le camée dans Venom 2, que nous savons tous les deux être vrais – disent que Tom Hardy est à la recherche d’un autre concert de super-héros majeur à jouer aux côtés de son rôle d’Eddie Brock / Venom. Et c’est celui qui excitera à coup sûr les fans.

Ledit héros est Timewalker de Valiant Comics qui, comme son nom l’indique, a des pouvoirs de voyage dans le temps. Originaire de l’Égypte ancienne, il est effectivement immortel et possède la force et les réflexes améliorés du super-héros standard. Mais, dans une tournure intéressante, alors qu’il peut choisir quand voyager dans le temps, il n’a aucun contrôle sur l’endroit où il se retrouve. Son pouvoir l’a séparé de la femme égyptienne qu’il aime et il est constamment à la recherche de «l’arc temporel» qui le ramènera à elle.

Malgré le bombardement de Bloodshot au box-office, les producteurs derrière Valiant Cinematic Universe poursuivent toujours leurs plans. Et pour être juste envers le film mettant en vedette Vin Diesel, sorti quelques jours seulement avant que Coronavirus ne frappe vraiment l’Occident et les chaînes de cinéma fermées en masse ont probablement condamné le film quelle que soit sa qualité. Il semble que John Cena ait également été interprété comme X-O Manowar, et nous nous attendons à une annonce officielle sur ce front bientôt, auquel moment ils pourraient commencer à définir à quoi ressembleront les prochaines années de films Valiant.

Le moment où Timewalker se produira n’est cependant pas clair. La production de Venom 2 a été interrompue à la mi-mars, ce qui signifie qu’il est presque certainement confronté à un retard. Et au-delà, George Miller se prépare pour Mad Max: The Wasteland, qui verra Tom Hardy revenir pour une action véhiculaire plus intense. Ainsi, alors que Timewalker pourrait bien être sur les cartes, nous pourrions attendre encore quelques années pour le voir.