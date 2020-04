Tom Hardy Bedtime Stories Reading commencera à être diffusé ce mois-ci – / Film

Il n’y a rien que les enfants britanniques aiment plus que Tom Hardy, Apparemment. L’acteur Venom est sur le point de devenir un incontournable de la télévision pour enfants britannique, avec un passage prochain sur le programme Bedtime Stories de la chaîne préscolaire de la BBC, CBeebies, où des célébrités lisent des histoires au coucher aux enfants. Hardy était apparu au programme en 2016 et est rapidement devenu le conteur de célébrités le plus populaire de la série. À cause des enfants, c’est sûr.

Deadline rapporte que la chaîne pour enfants de la BBC CBeebies a recruté Tom Hardy pour apparaître dans six épisodes Bedtime Stories, lisant six histoires différentes au coucher à leurs téléspectateurs d’âge préscolaire (et à leurs parents, qui sont probablement les vrais qui regardent l’acteur).

Hardy est apparemment le conteur de célébrités le plus populaire depuis son apparition dans le programme en 2016, générant plus d’un million de demandes sur la plateforme de streaming BBC iPlayer, battant des stars précédentes comme David Schwimmer, Rosamund Pike et Stephen Graham. Et il répétera probablement ce succès avec ses apparitions à venir, qui ne sont pas seulement pour les enfants, mais pour les adultes frustrés sexuellement qui seront certainement à l’écoute pour voir la star de cinéma déchirée à l’aise avec son adorable bouledogue français, Blue

Hardy lira une histoire par nuit au cours d’une semaine commençant 27 avril, avec une sixième histoire qui sera diffusée plus tard cette année. Hardy va lire:

Hug Me par Simone Ciraolo

Sous le même ciel de Robert Vescio et Nicky Johnston

Il y a un tigre dans le jardin de Lizzy Stewart

Ne vous inquiétez pas, Little Crab par Chris Haughton

Le problème des problèmes par Rachel Rooney et Zehra Hicks

Hardy présentera également le premier livre, Hug Me, avec un message personnel spécial. “Bonjour. Je suis Tom “, dit le message. «Parfois, un jour comme celui-ci, je me sens fort et heureux. Mais les autres jours, j’ai juste besoin de quelqu’un pour me faire un câlin. L’histoire du coucher de ce soir est tout au sujet d’un petit cactus appelé Felipe, qui veut juste un câlin aussi. “

Nous voulons aussi un câlin, Tom Hardy.

