Tom Hardy dévoile le logo de Venom 2 avec un nouveau teaser

Venom a été un succès surprenant pour Sony lors de sa sortie en 2018. Alors que le studio avait probablement une certaine confiance qu’une sortie en solo pour un anti-héros bien-aimé se produirait bien, il est peu probable que quiconque prédit qu’il gagnerait près de 850 millions de dollars au box-office.

Mais comme nous le savons maintenant, le film a été un énorme succès et a vraiment lancé les plans de Sony pour créer leur propre univers Marvel. Venin 2 devait atterrir en octobre, mais grâce à la pandémie de coronavirus, il a maintenant été déplacé, avec la photo actuellement au crayon pour une sortie à l’été 2021. Le 25 juin 2021, pour être exact.

C’est loin, sans aucun doute, mais pour faciliter l’attente, Sony nous a offert quelques goodies aujourd’hui. Tout d’abord, ils ont révélé le titre officiel, Venom: Let There Be Carnage. Un peu maladroit, bien sûr, mais cela nous dit au moins exactement ce qui nous attend. Au-delà de cela, la star Tom Hardy a également déposé un petit teaser sur Instagram, montrant le premier logo. Et vous pouvez le vérifier par vous-même ci-dessous:

Cliquer pour agrandir

Bien sûr, ce n’est pas grand-chose, mais avec encore trop de temps avant la sortie, c’est probablement tout ce que nous aurons pendant un certain temps. D’ailleurs, nous en savons déjà beaucoup sur la suite très attendue.

Comme le titre le suggère, Eddie Brock est prêt à affronter son ennemi juré, avec Woody Harrelson et sa nouvelle coupe de cheveux améliorée prêts à donner à Tom Hardy une course pour son argent en tant que Cletus Kasady et son alter ego maniaque Carnage. Quand nous aurons notre premier regard officiel sur le méchant, nous ne le savons pas, mais j’espère que Sony ne nous fera pas attendre trop longtemps.

En tout cas, il est clair que le studio est maintenant prêt à démarrer la campagne promotionnelle pour Venom: qu’il y ait du carnage, même si tout ce que nous obtenons sont ces petites taquineries. Et avec un peu de chance, il ne faudra pas trop de temps avant d’en avoir plus.