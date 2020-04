Tom Hardy est le gangster le plus connu de l’histoire dans le premier trailer de Capone

Capone est un biopic du gangster le plus connu aux États-Unis et dans le monde qui dépeindra le gangster dans ses dernières années de vie. Interpreté par Tom Hardy, le nouveau trailer de Capone nous offre un aperçu de sa seule interprétation du personnage mythique.

Josh Trank, directeur de Capone, a partagé sur Twitter la première bande-annonce du biopic et a révélé certains détails à ce sujet, comme une date de sortie en mai et que, bien qu’il ait été initialement prévu pour sa sortie en salles, viendra aux services de streaming.

Capone nous offrira un portrait du “gangster le plus notoire d’Amérique” dans ses dernières années de vie, quand le gangster perdait la raison. Voici le synopsis officiel:

«Al Capone, 47 ans, commence à souffrir de démence après avoir passé 10 ans en prison. Puis il commence à être hanté par son passé violent. »

En plus de Josh Trank dans la direction et le scénario, et Tom Hardy dans la peau du gangster, Capone aura la participation de Kyle MacLachlan, Linda Cardellini, Jack Lowden, Matt Dillon et Neal Brennan. Il sera produit par Russell Ackerman, Lawrence Bender, Aaron L. Gilbert de Bron Creative et John Schoenfelder.

Capone sera présenté le 12 mai. Ici vous pouvez voir la bande-annonce:

