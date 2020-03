Tom Hardy et Woody Harrelson ont un rire dans Venom 2 Set Photo

De nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles ont dû fermer leurs portes la semaine dernière en raison de la pandémie de coronavirus. L’un des plus importants est Venin 2, bien sûr, qui tournait à San Francisco avant de rejoindre la liste des projets retardés. Mais le photographe Greg Williams, qui a été engagé pour prendre des clichés dans les coulisses, a capturé des moments plus heureux avec le casting, y compris les stars Tom Hardy et Woody Harrelson, avant que les choses ne tournent mal.

Les photos – vues ci-dessous – ne donnent pas vraiment un aperçu du film à venir, mais la plus grande révélation est les cheveux de Harrelson, qui, heureusement, se sont améliorés par rapport à la terrible perruque rouge qu’il portait dans la scène post-crédit de Venom. Mis à part cela, ils ne sont pas terriblement excitants, mais vous pouvez voir les deux photos par vous-même ci-dessous.

Avoir le Carnage de Harreleson comme méchant ici est logique, étant donné qu’il est l’un des méchants les plus populaires et les plus dangereux de l’univers Spider-Man. Il est si populaire, en fait, que Sony aurait voulu l’avoir dans plusieurs films après Venom 2. Personnellement, j’attends de le voir dans un film Spider-Man depuis des années, dans l’espoir que Jim Carrey jouerait Cletus Kasady.

Bien sûr, cela ne s’est pas produit, mais Harrelson est un joli prix de consolation. Bien que je n’aime pas sa performance dans War for the Planet of the Apes, son virage psychotique dans Out of the Furnace, en particulier cette scène d’ouverture, est plus que suffisant pour suggérer qu’il sera aussi grand que Carnage.

Pourtant, une grande partie du succès du film dépendra de son ton. Le premier film était d’une stupidité rafraîchissante et ressemblait beaucoup à une photo de super-héros du milieu des années 2000 avec Hardy. Et tandis que le rôle de Riz Ahmed était douloureusement générique, il avait encore assez de sensations fortes pour me garder engagé.

Je suppose que l’implication de Carnage signifie que la suite sera un peu plus sombre. Cependant, si nous devons utiliser cette scène post-crédits comme une indication de ce qui nous attend, la performance de Harrelson va être ridiculement exagérée ou inquiétante et sinistre. Probablement le premier, cependant, car il a été rapporté que le film avait perdu sa cote R en raison du box-office décevant de Birds of Prey.

Dans tous les cas, nous devrions le savoir assez tôt, car Venin 2 devrait sortir en salles le 2 octobre. Bien que, maintenant avec ce retard, la suite doive être déplacée en 2021. Surveillez cet espace pour en savoir plus.