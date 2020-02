Tom Hardy incarnera l’explorateur Ernest Shackleton dans un nouveau biopic

Tom Hardy incarnera l’explorateur Ernest Shackleton dans le nouveau biopic de Heyday Films

Selon Variety, le candidat aux Oscars, Tom Hardy, a officiellement signé le rôle principal dans le long métrage de fiction biographique intitulé Shackleton, qui portera sur la vie de l’explorateur de l’Antarctique, Sir Ernest Shackleton. En partenariat avec Heyday Films de David Heyman, Hardy sera également producteur avec Dean Baker à travers leur bannière Hardy Son & Baker.

«Tom et moi avons toujours été fascinés par Shackleton en tant que leader et son optimisme contagieux et sa croyance absolue en son équipe», Baker a déclaré dans un communiqué. «À une époque où les dirigeants semblent se préoccuper davantage de soi que de la société, Shackleton a sacrifié ses propres besoins pour assurer le bien-être de son équipe – c’est une source d’inspiration.»

Sir Ernest Shackleton est un explorateur polaire légendaire des années 1900 alors qu’il dirigeait trois expéditions en Antarctique. Son expédition la plus célèbre a été l’expédition impériale transantarctique qui a duré de 1914 à 1917, où le navire de Shackleton nommé Endurance a été écrasé dans la banquise et Shackleton a conduit son équipage sur un voyage de plusieurs mois dans des températures sous zéro jusqu’à ce qu’ils atteignent un sol solide.

Pour ses réalisations en tant qu’explorateur, il a été fait chevalier par le roi Édouard VII et a reçu des médailles telles que la médaille polaire et la médaille de la victoire alliée. À l’âge de 47 ans, Shackleton est décédé en 1922 des suites d’une crise cardiaque mortelle.

le Shackleton le film sera écrit par Peter Straughan avec Heyday Films, qui est la société de production derrière les films nominés aux Oscars Une histoire de mariage et Il était une fois à Hollywoodet Studiocanal collaborent à nouveau pour produire le film. Ce projet sera la dernière collaboration entre Heyday Films et Studiocanal travaillent également ensemble sur la prochaine adaptation cinématographique de Fifi Brindacier.

Tom Hardy est surtout connu pour ses rôles emblématiques dans des films à succès et à succès tels que Mad Max: Fury Road, Début, Le chevalier noir se lève et Le revenant. Il verra ensuite des films tels que: le film policier biopic Fonzo, dépeignant le rôle du gangster américain notoire Al Capone qui porte l’alias de Scarface; et dans Sony Pictures » Venin suite, reprenant son rôle d’Eddie Brock.