Tom Hardy jouera le célèbre Polar Explorer dans Biopic – / Film

Tom Hardy reviendra bientôt sur grand écran en tant qu’Eddie Brock dans une suite à son hit Venom en 2018, mais il prévoit également de se diriger vers le sud dans un nouveau thriller de survie. Hardy jouera dans un biopic d’Ernest Shackleton, le légendaire explorateur polaire qui, après un accident désastreux dans l’Antarctique, a mené son expédition pour un voyage de plusieurs mois vers la sécurité.

Shackleton a tourné autour d’Hollywood pendant un certain temps – la dernière fois que nous avons entendu, il était organisé comme une réunion entre Leonardo DiCaprio et l’écrivain The Revenant Mark L. Smith. Mais c’était il y a plusieurs années, et le projet a connu quelques changements depuis. Now Variety dit l’écrivain espion de Tinker Tailor Soldier Peter Straughan s’attaque au scénario, et la co-star de DiCaprio, The Revenant, Hardy jouera à la place dans le biopic. On ne sait pas exactement quelle partie de la vie de Shackleton apparaîtra à l’écran, mais son aventure la plus célèbre ne manquera pas d’apparaître dans l’histoire. De Wikipédia:

[Shackleton] prépara ce qui devint l’expédition impériale transantarctique, 1914-1917. Le désastre a frappé cette expédition lorsque son navire, Endurance, s’est retrouvé piégé dans la banquise et a été lentement écrasé avant que les parties à terre puissent être débarquées. L’équipage s’est échappé en campant sur la banquise jusqu’à sa désintégration, puis en lançant les canots de sauvetage pour atteindre l’île Elephant et finalement l’île de Géorgie du Sud, un voyage océanique orageux de 720 milles marins (1330 km; 830 mi) et l’exploit le plus célèbre de Shackleton.

Shackleton était un leader impressionnant dans des circonstances extrêmes, allant même jusqu’à donner ses propres mitaines à l’un de ses hommes; cette décision s’est finalement terminée avec des engelures dans les doigts. Producteur David Heyman, qui a à la fois Once Upon a Time in Hollywood et Marriage Story en lice pour le meilleur film aux Oscars de cette année, produira le film à travers ses films Heyday, tandis que Hardy et Dean Baker produira par le biais de leur société de production, Hardy Son & Baker.

“Tom et moi avons toujours été fascinés par Shackleton en tant que leader et son optimisme contagieux et sa croyance absolue en son équipe”, a déclaré Baker dans une déclaration à Variety. “À une époque où les dirigeants semblent se préoccuper davantage de soi que de la société, Shackleton a sacrifié ses propres besoins pour assurer le bien-être de son équipe – c’est une source d’inspiration.”

Une note potentiellement intéressante: Shackleton était irlandais, donc je me demande si Hardy fera le choix d’adopter un accent irlandais ici. C’est un acteur qui attrape toujours le flack pour avoir fait des voix étranges, parfois inintelligibles, mais j’ai hâte de voir si cette tendance se poursuit.

StudioCanal finance entièrement le film, mais il n’en est encore qu’à ses débuts, car Straughan continue de travailler sur le scénario.

