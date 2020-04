Tom Hardy méconnaissable dans la première bande-annonce du film Al Capone

Quelques heures seulement après avoir appris que ce serait sauter des salles et passer directement au numérique, nous avons maintenant notre premier aperçu de Capone.

Réalisé et écrit par Josh Trank, la photo – qui était à l’origine intitulée Fonzo – cherchera à réparer les dommages que Trank a causés à sa carrière tout en pilotant Fantastic Four, ce qui était un désastre absolu dans tous les sens du terme. Mais ici, il est retourné au cinéma à plus petite échelle et grâce à la bande-annonce ci-dessus, nous pouvons enfin avoir un avant-goût de ce que nous attendons.

Tom Hardy incarne Al Capone et comme vous pouvez le voir, il s’est complètement transformé pour le rôle, comme il le fait si souvent. Bien que brèves, les images ici sont prometteuses et cela semble être une autre performance solide de l’acteur bien-aimé. Ce qui est logique, car après l’avoir vu dans Legend, nous savons tous qu’il a tout ce truc mafieux à ce stade.

Pour en savoir plus, voici le résumé de l’intrigue:

Homme d’affaires impitoyable et bootlegger qui dirigeait Chicago avec une poigne de fer, Al “Fonzo” Capone (Hardy) était le gangster le plus tristement célèbre et le plus redouté de la tradition américaine. À l’âge de 47 ans, après près d’une décennie d’emprisonnement, la démence pourrit l’esprit de Capone et son passé devient présent alors que des souvenirs déchirants de ses origines violentes et brutales se fondent dans sa vie éveillée.

Cela fait longtemps que le film s’achève depuis plusieurs années, mais enfin, Capone est à l’horizon et amènera les téléspectateurs près de «l’homme d’affaires et bootlegger impitoyable qui a gouverné Chicago avec une poigne de fer», ayant acquis une réputation de «gangster le plus infâme et le plus redouté de la tradition américaine». Son histoire sera également racontée rétrospectivement, alors que le chef de file du crime de Tom Hardy raconte son histoire déchirante et violente après avoir purgé une peine de 11 ans au pénitencier américain à Atlanta.

Mais bien sûr, ce ne sera pas seulement la star de The Dark Knight Rises que nous pouvons espérer voir ici, car Trank a réuni un ensemble assez impressionnant qui comprend également Linda Cardellini en tant que Mae Capone et Jack Lowden en tant qu’agent du FBI Crawford. Pendant ce temps, Matt Dillon, Noel Fisher, Kyle MacLachlan, Kathrine Narducci, Tilda Del Toro, Mason Guccione et Caiden Acurio ont également des rôles.

Chercher Capone à paraître numériquement le 12 mai.