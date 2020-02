Tom Hardy nous taquine avec le nouveau jeu de Venom 2 Photo

Avec toute l’excitation générée par la première bande-annonce de Morbius, nous vous pardonnerons si vous avez oublié qu’un autre film Sony-Marvel sort également en salles cette année. Oui, Venin 2 est sur le point de se glisser dans les cinémas peu de temps après que le Vampire vivant fasse ses débuts.

La suite très attendue filme tranquillement depuis un certain temps maintenant et, étonnamment, l’équipe de production a fait du très bon travail pour garder les choses secrètes. Et bien que ce soit probablement une bonne chose, les fans ont toujours faim de quelque chose – n’importe quoi! – pour leur donner une idée de ce qui est en magasin.

Heureusement, alors, Tom Hardy a entendu leurs cris et a répondu, eh bien, ceci:

Oui, c’est ce qu’il a partagé sur le plateau. De tout ce qu’il aurait pu montrer, taquiner ou révéler, la photo ci-dessus est ce que l’acteur a choisi de publier sur son Instagram. Nous ne voulons pas regarder un cheval cadeau dans la bouche, mais vraiment Tom? C’est tout ce que tu peux nous donner?

La nature plutôt peu excitante de la photo de côté, et c’est au moins bon de savoir que l’équipage travaille dur sur Venom 2 et, espérons-le, crée quelque chose d’assez spécial pour nous. Après tout, Venom de 2018 n’était pas nécessairement un chéri critique – bien qu’il se soit bien passé avec les fans – et avec Andy Serkis dans le fauteuil du réalisateur pour cette deuxième sortie pour Eddie Brock, les gens espèrent que certaines des erreurs du premier film seront fixé.

Pour le moment, il est trop difficile de dire dans quoi nous nous dirigeons, mais avec un peu de chance, la prochaine photo de Tom Hardy prise à partir de Venin 2 va révéler un peu plus. Après tout, l’acteur était assez généreux avec le film original, si vous vous en souvenez.