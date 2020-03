Tom Hardy peut jouer un autre type de monstre après le “ venin ” de Sony

Aujourd’hui, Tom Hardy est mieux reconnu comme le visage derrière Venom dans le Sony Spider-Verse. En prenant le personnage complexe en 2018, il a apporté une performance unique à un récit autrement chaotique et mal conçu. Pourtant, étant donné les performances décentes du film au box-office, un deuxième versement est probablement en cours, et Sony pourrait essayer d’attraper Peter Parker de Tom Holland pour un caméo, car le film souffrait d’un détachement déplacé du web-slinger. Cependant, que Tom Hardy revienne jouer ce monstre, ou un autre, plus emblématique en premier, reste en suspens.

Tom Hardy arrive au Winter TCA Tour FX Starwalk | Matt Winkelmeyer / .

De récents rapports d’initiés suggèrent que Tom Hardy est envisagé de jouer le monstre dans un redémarrage d’Universal Studios de Frankenstein. Comme si regarder des classiques face à la réinvention n’était pas devenu vieux, les fans pourraient avoir un aperçu contemporain d’un classique de l’horreur, mettant en vedette Tom Hardy en tant que monstre du docteur Frankenstein. Alors, que savons-nous jusqu’à présent de cette récente fuite d’initié?

Connexion signalée de Tom Hardy à un film de Frankenstein

Selon We Got This Covered, Tom Hardy est en tête de liste de souhaits d’Universal pour un film présumé de Frankenstein. We Got This Covered (WGTC) a rapporté – en s’appuyant sur les mêmes sources qui ont rapporté que Lethal Weapon 5 était de retour sur la bonne voie et que Hans reviendrait à la franchise Fast and Furious – qu’Univeral essaie de sortir rapidement un film de Frankenstein. Et, Tom Hardy est l’homme aux yeux du célèbre monstre.

De Boris Karloff, Fred Gwynne, Peter Boyle, Glenn Strange et Aaron Eckhart à Spencer Wilding et David Prowse, de nombreux acteurs ont dépeint le monstre de Frankenstein au cinéma et à la télévision; ainsi, Hardy aurait des attentes intenses à vivre, car les fans différents ont des favoris différents – tous ceux qui ont abordé le rôle avec un flair unique. Jouer le monstre de Frankenstein est presque un droit de passage pour les acteurs masculins avec ce certain «look» et disposition.

Pourquoi un film de Tom Hardy Frankenstein pourrait fonctionner

Selon We Got This Covered, le film serait une fidèle adaptation du matériel source de Mary Shelley et tomberait carrément dans le genre de l’horreur.

Alors que certains récits de Frankenstein ont eu recours à l’humour ces dernières années, ce film resterait dans la nature étrange du livre, plutôt que d’adapter le travail écrit et de transformer son essence.

Le monstre de Frankenstein est un individu torturé – en conflit interne et dédaigné – à qui Tom Hardy pourrait facilement donner vie. Si le film évite le camp et les tropes narratifs – et si Hardy donne tout – ce pourrait être le genre de film d’horreur qui se retrouve sur le radar de l’Académie (car il ne devrait pas être un film d’horreur pour l’horreur).

Plutôt que de présenter des craintes de saut prévisibles et un manque de but, le roman est un classique qui s’appuie fortement sur des thèmes intemporels, y compris la création, l’aliénation, l’isolement, les dangers de l’ambition et le franchissement des frontières établies, ainsi que les conséquences que faire de même. Donc, voici pour espérer que la nature intemporelle de ce roman et les nuances toujours pertinentes viendront au premier plan si un redémarrage obtient le feu vert, car perdre de vue la profondeur du roman est trop courant quand il s’agit de ce conte emblématique.