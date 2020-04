Tom Hardy publie une image de Venom mangeant le Spider-Man de Tom Holland

Tom Hardy a publié une image de Venom mangeant Spider-Man de Tom Holland sur Instagram qu’il a depuis supprimé.

Aujourd’hui a été une journée absolument folle pour les fans de Tom Hardy’s Venom car la suite du film a reçu à la fois un nouveau sous-titre et une nouvelle date de sortie. Pour célébrer la toute nouvelle date de sortie, Hardy s’est rendu sur Instagram pour partager un tout nouveau logo pour la suite, surnommé Let There Be Carnage. Après avoir publié le teaser, la star de Venom a posté une photo du personnage titulaire mangeant Spider-Man. Peu de temps après, l’image de Spider-Man mangé a été supprimée du profil de Hardy, conduisant de nombreux fans à spéculer que l’image figurait et était dirigée vers Tom Holland, le Spider-Man du MCU.

Bien que l’image publiée par Tom Hardy ait pu être supprimée, l’image du Spider-Man de Tom Holland mangé a été capturée par de nombreux fans et partagée sur Twitter, que vous pouvez consulter ci-dessous.

RIP Peter Parker? pic.twitter.com/dlLj2n6MzT – BD (@BrandonDavisBD) 21 avril 2020

Le fait que Spider-Man de Tom Holland soit inclus dans l’univers Spider-Man de Sony a été un sujet assez controversé. Le personnage a été taquiné dans la bande-annonce de Morbius de Sony, qui est techniquement dans le même univers que Venom de Tom Hardy. Il a également été précédemment suggéré que Spider-Man de Holland apparaîtrait dans les futurs films Venom, mais rien n’a vraiment été révélé à ce moment.

Il est assez étrange que Tom Hardy publie une photo de Venom mangeant Spider-Man, d’autant plus que le méchant principal de la suite est le carnage de Woody Harrelson. L’image supprimée par l’étoile rend l’épreuve entière d’autant plus intrigante. Seul le temps dira à quoi cette image fait allusion et si Spider-Man de Tom Holland apparaîtra dans Venom: Let There Be Carnage.

Que pensez-vous de l’image que Tom Hardy a publiée puis supprimée? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Réalisé par Andy Serkis à partir d’un scénario écrit par Kelly Marcel, Venom 2 met en vedette Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock, Michelle Williams dans le rôle d’Anne Weying, Naomie Harris dans le rôle de Shriek et Woody Harrelson dans le rôle de Carnage.

En attendant, les fans peuvent se tourner vers tous les formats de médias domestiques pour revisiter le premier film Venom. Voici le synopsis officiel:

L’histoire de l’évolution du personnage le plus énigmatique, complexe et dur à cuire de Marvel – Venom! Eddie Brock (Tom Hardy) est un homme brisé après avoir tout perdu, y compris son travail et sa fiancée. Juste au moment où sa vie est à son plus bas niveau, il devient l’hôte d’un symbiote extraterrestre qui se traduit par des super-pouvoirs extraordinaires – le transformant en Venin. Ces pouvoirs seront-ils suffisants pour que ce nouveau protecteur mortel vaince les grandes forces du mal, en particulier contre le rival symbiote beaucoup plus fort et plus armé, Riot?

Réalisé par Ruben Fleischer à partir d’un scénario écrit par Jeff Pinkner & Scott Rosenberg et Kelly Marcel, Venom stars Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate, Ron Cephas Jones et Woody Harrelson.

Venom est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Tom Hardy (via Twitter)