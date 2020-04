Tom Hiddleston devient le Joker de Batman de Robert Pattinson dans un nouveau fan art

L’industrie cinématographique mondiale étant temporairement suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, tous les studios d’Hollywood ont passé les trois dernières semaines à retarder leurs plus gros titres.

Parmi eux, Warner Bros., qui a annoncé aujourd’hui son intention de pousser Le Batman jusque dans l’automne 2021 – le 1er octobre, pour être précis, près de quatre mois après la date prévue.

C’est décevant, alors, surtout si l’on considère le temps qu’il a fallu avant que Warner Bros.et le réalisateur Matt Reeves ne parviennent à un accord sur The Batman – lui-même dit être le premier épisode d’une trilogie nouvelle pour le Caped Crusader de Gotham. Néanmoins, Hollywood, comme toutes les autres industries à travers le monde, a privilégié la sécurité de son personnel et de son équipage par-dessus tout, il n’est donc pas surprenant d’entendre que The Batman est devenu la dernière production à être affectée.

Il y a, cependant, un morceau de bon contenu lié à Bat pour nous faire oublier les choses, et c’est ce fan art effrayant qui imagine Tom Hiddleston comme le Joker de Bruce Wayne de Robert Pattinson.

Salut à tous! A fait un petit montage amusant de l’affiche de Loki’s Endgame transformée en Joker! Cela n’arrivera probablement pas, mais @twhiddleston serait un Joker intéressant. Certainement excité de le voir reprendre son rôle de Loki dans sa propre série. Prendre plaisir!

Ce n’est en aucun cas la première fois que la star des Avengers établit des comparaisons avec le prince clown du crime. À l’époque où Disney a dévoilé son premier aperçu de la prochaine série Loki, les fans de bandes dessinées ont aperçu le dieu des méfaits de Tom Hiddleston enfermé dans ce qui semblait être une cellule de prison sombre et dinky, avec une camisole de force. C’est une scène qui n’aurait pas semblé déplacée dans un film Joker, ou une scène impliquant le grand méchant de Gotham et son combat contre les chauves-souris.

Le Batman, quant à lui, devrait maintenant prendre son envol le 1er octobre 2021 – vous savez, en supposant que le verrouillage au Royaume-Uni ne se prolonge pas plus en été. Et même si c’est le cas, la sécurité publique est la priorité n ° 1 en ce moment; tout le reste est secondaire.