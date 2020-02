Tom Hiddleston dirigera le casting de White Stork pour la série Thriller de Netflix – / Film

Tom Hiddleston reprend nos écrans de télévision, un service de streaming à la fois. En plus de jouer dans la prochaine série Disney + Loki, la star d’Avengers: Endgame a été choisie pour diriger Cigogne blanche, une série de thrillers politiques Netflix créée, écrite et exécutée par le scribe Jericho Chris Dunlop.

Variety rapporte que Hiddleston devrait jouer dans White Stork, un thriller politique en 10 parties qui suit le politicien James Cooper, “dont les ambitions parlementaires et la vie personnelle sont contrecarrées lorsqu’il fait l’objet d’un processus de vérification par Asher Millan”.

Créé, écrit et produit par Chris Dunlop, qui est surtout connu pour avoir écrit la série dramatique CBS Jericho, White Stork est réalisé par Kristoffer Nyholm (Taboo) et produit par la société Sex Education Eleven, dans le dernier titre de Netflix de sa liste d’internationaux. des originaux qui cherchent à concurrencer les diffuseurs locaux au Royaume-Uni. La série était auparavant en développement sous AMC depuis plusieurs années, sous le titre Spadehead.

Hiddleston continue d’être occupé sur grand et petit écran, poursuivant son personnage de franchise Avengers et Thor sur le petit écran avec la série Disney + Loki, qui est actuellement en tournage. Il a eu un grand succès sur le petit écran, recueillant des éloges de la critique ainsi que deux nominations aux Emmy Awards et un Golden Globe Award du meilleur acteur en 2016 pour son rôle de gestionnaire de nuit devenu espion dans BBC One et la coproduction d’AMC The Night Manager. . White Stork ressemble à un projet tout aussi prestigieux pour Hiddleston, qui pourrait potentiellement lui faire gagner des prix. Il semble que Hiddleston ait trouvé sa niche, obtenant un chèque de paie moelleux de Disney chaque fois qu’il reprend son rôle populaire en tant que Dieu des méfaits et inversant la tendance pour jouer des rôles d’acteur dans des séries dramatiques de prestige comme The Night Manager. Cela fait un moment que nous ne l’avons pas vu tourner un grand écran dans tout ce qui n’est pas un film Marvel, mais peut-être qu’il a trouvé une niche confortable (et lucrative) dans le circuit de streaming.

