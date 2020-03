Tom Hiddleston dit au revoir à Marvel et bonjour à Netflix | Instagram

L’acteur britannique de cinéma, de télévision et de théâtre Tom Hiddleston quittera le rôle qui l’a rendu célèbre dans le monde de la compagnie Marvel pour rejoindre l’équipe de la première plateforme de streaming Netflix où va jouer un nouvelle série.

Apparemment, l’acteur veut déjà être loin de la vie des super-héros après son travail avec MCU, puisque maintenant vous pariez sur quelque chose de complètement différent avec Netflix.

Comme ils l’avaient commenté il y a des mois, Tom reviendrait avec son rôle de Loki pour Disney + mais apparemment maintenant tous les changements bien sûr.

Tom Hiddleston était récompensé en 2017 avec le Golden Globe Award pour son interprétation en The Night Manager.

Son protagoniste comme Loki Il m’a fait me démarquer dans le monde du cinéma et a reçu de nombreuses bonnes critiques, étant nominé pour le prix BAFTA en 2011 pour la catégorie “Meilleure étoile émergente“.

Loki, rôle qu’il a joué pendant dix longues années, il semble donc être joué par un acteur plus jeune, selon certaines sources.

La série où l’acteur fera partie s’appelle Cigogne blanche et ce sera un thriller politique Style House of Cards et malheureusement pour le moment très peu est connu à ce sujet.

Tom Hiddleston jouera James cooper qui est un politicien qui occupera un poste important au Parlement du Royaume-Uni.

Cette nouvelle série sera produit par l’entreprise Augmenter, qui a également produit de grands succès de la plate-forme Netflix.

La série est créée, écrit et produit par le scénariste de Jéricho, Chris Dunlop, et sera dirigé pour Kristoffer Nyholm.

La cigogne blanche touchera des questions politiques un non-sens de la vérité dans un monde après la vérité.

Malheureusement, il n’y a toujours pas de date de sortie mais elle devrait être libéré pour fin de cette année.

.