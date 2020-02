Tom Hiddleston jouera dans le thriller politique de Netflix “ White Stork ”

Tom Hiddleston Dernièrement, il est occupé dans ‘Loki’, la mini-série très attendue centrée sur le frère adoptif de Thor qui prépare Disney +. Cependant, le Britannique garera le costume du magicien asgardien pour star dans un thriller politique Netflix intitulé ‘White Stork’, produit par les responsables de «l’éducation sexuelle», l’un des derniers succès de la plateforme.

Hiddleston jouera James Cooper, un politicien charismatique dont les ambitions parlementaires et la vie personnelle pourraient être frustrées en raison de l’examen minutieux d’Asher Millan, un chercheur dont le travail consiste à rechercher les secrets les plus sombres du candidat. Le problème est que ces secrets menacent non seulement de détruire sa carrière et son mariage, mais mettent également en danger les puissants qui soutiennent sa campagne. Selon les responsables, la fiction explorer le paradoxe de la vérité dans un monde dominé par la post-vérité.

‘White Stork’, qui était en développement chez AMC depuis des années sous le nom de ‘Spadehead’, provient de Christopher Dunlop (‘Jericho’), qui a créé la série, et Kristoffer Nyholm (‘Taboo’ et “The Enfield Haunting”), qui prendra la direction de ses dix épisodes.

Avec ce rôle, Hiddleston s’éloigne de ses dernières œuvres, concentré principalement sur l’univers cinématographique Marvel. Le dernier travail télévisé de l’acteur, «L’infiltré» de l’AMC et de la BBC, il lui a valu en 2016 un Golden Globe et une nomination aux Emmy Awards.

À la recherche de nouveaux abonnés

La signature de Hiddleston intervient à un moment clé pour Netflix au Royaume-Uni, qui étend progressivement ses origines locales afin de concurrencer les chaînes britanniques. La plate-forme, qui connaît une importante séquence d’annulation, semble rechercher de nouveaux projets attractifs pour diverses raisons qui contribuent à augmenter son nombre d’abonnés dans le monde.

