Tom Hiddleston jouera dans le thriller politique Netflix «White Stork»

Tom Hiddleston revient à la télévision, et pas seulement pour jouer Loki: la star des Avengers a signé pour jouer dans le thriller politique Netflix White Stork, notre site sœur Deadline rapporte.

Hiddleston jouera le politicien James Cooper, qui se présente pour un siège au Parlement au Royaume-Uni. Mais une femme qui est chargée de le contrôler “découvre rapidement des secrets potentiellement dommageables enfouis profondément dans le passé de James”, selon la description officielle. Ces secrets “menaceront de tout faire exploser – sa carrière, son mariage, même les gens puissants qui soutiennent sa campagne”. Netflix a déjà remis à la série une commande de 10 épisodes, avec Christopher Dunlop (Deep State) en tant qu’écrivain, créateur et producteur exécutif. Kristoffer Nyholm (Taboo) dirigera la série.

Bien qu’il soit surtout connu pour avoir joué le méchant filou Loki dans l’univers cinématographique Marvel, y compris des apparitions dans Thor et The Avengers, Hiddleston a également passé du temps sur le petit écran récemment, remportant un Golden Globe et méritant une nomination aux Emmy Awards pour son rôle principal face à Hugh. Laurie dans le thriller d’espionnage AMC The Night Manager. Et oui, Hiddleston devrait également reprendre son rôle Marvel dans la prochaine série Disney + Loki, qui se déroulera après les événements de Avengers: Fin de partie et devrait faire ses débuts l’année prochaine.

