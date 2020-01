Tom Hiddleston nous donne un premier aperçu de la série Loki

Tom Hiddleston reviendra dans l’univers Marvel dans le rôle de Loki dans une série qui sera exclusive au service de streaming Disney et bien qu’il soit publié jusqu’au printemps 2021, l’acteur se prépare déjà physiquement. Dans une vidéo qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel, on peut le voir accroché à un harnais accompagné du message “La préparation se passe très bien” et le hashtag Loki.

C’est le deuxième message qu’il partage, en décembre, il a posé avec la production au dîner de Noël.

On sait que le tournage a commencé il y a une semaine dans un lieu inconnu, car ce n’était pas dans un espace ouvert, comme vous pouvez le voir sur l’image

La série suivra l’alternative Loki qui s’est échappée avec Tesseract dans Avengers: Fin de partie voyageant à différentes périodes, telles que les années 70. Parce que ce Loki n’est pas près du chemin de la rédemption que son moi d’origine avait avant sa mort, nous pouvons imaginer que son méfait dans le temps a causé de nombreux problèmes.

Et au-delà de son temps, la rumeur indique que Loki utilisera le pouvoir du Tesseract, non seulement pour – peut-être – changer certains faits historiques, mais pour traverser le multivers, pour atteindre la chronologie principale du MCU et participer à Thor: Love and Thunder.

.