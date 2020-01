Tom Hiddleston partage une vidéo de sa formation pour Disney + Marvel Loki Show

La prochaine série Disney + Original Marvel, Loki, est déjà en production et l’acteur Tom Hiddleston a partagé une image de lui en train de faire un saut pour le spectacle. On voit aussi que ses cheveux ont été teints en noir pour le rôle.

Découvrez la vidéo ci-dessous:

Loki arrivera à Disney + au printemps 2021.

Êtes-vous excité pour Loki?

