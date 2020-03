Tom Holland a adopté trois poulets pour faire face à la pénurie d’oeufs de coronavirus

Cela a été une couple de semaines difficiles pour les communautés du monde entier dans leur lutte contre l’épidémie de COVID-19, mais il semble que la star de Marvel Tom Holland combat les restrictions actuelles à sa manière. Les problèmes modernes nécessitent des solutions modernes, non?

Au moment de la rédaction du présent rapport, plus de 509 000 cas de nouveau coronavirus ont été signalés et le nombre total de victimes est passé à 23 054 personnes. À l’heure actuelle, la plupart des entreprises du monde entier ont fermé leurs portes et seuls les services essentiels continuent de fournir. L’Europe et l’Amérique du Nord devenant les prochains épicentres du COVID-19, les responsables de la santé demandent à la population de rester à l’intérieur. En tant que tel, de nombreuses personnes ont commencé à paniquer et, par la suite, à amasser des biens nécessaires comme du papier toilette, de l’alcool et même des œufs. En fait, le Royaume-Uni a déjà signalé une pénurie d’œufs pour répondre à la demande du public.

Évidemment, cela va affecter beaucoup de gens, y compris des célébrités qui vivent avec un régime particulier, mais la star de Spider-Man, Tom Holland, a trouvé la solution parfaite. S’adressant à Instagram, l’acteur du MCU a révélé que, comme il avait du mal à trouver des œufs dans les supermarchés, il a plutôt adopté trois poulets vivants.

Au milieu des récentes restrictions sociales sur les rassemblements et autres, Holland a décidé de documenter tout ce processus sur ses histoires Instagram, expliquant l’effort en disant:

«Avec tout ce qui se passe, les supermarchés sont tous vides et il n’y a pas d’oeufs. Nous n’avions pas d’oeufs. Nous pensions donc que pour résoudre ce problème, nous deviendrions la source des œufs – et maintenant nous sommes propriétaires de poulets. “

Et ainsi, l’histoire se souviendra de ce jour comme du jour Tom Holland acheté trois poulets, nommés Chestnut, Ranger et Predator, pour combattre le mal de COVID-19 et fournir des œufs pour lui et sa famille. Bien que cela nous ait donné un bon petit rire, nous espérons simplement que cela ne se transformera pas accidentellement en une tendance ou un défi à relever par les membres du public.