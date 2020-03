Tom Holland a eu des discussions pour un remake de «Retour vers le futur»

Lcomme deepfake ont fait leur truc … Et nous ne parlons pas seulement de tromper et de confondre les gens avec des vidéos de personnes célèbres, de dire ou de faire quelque chose d’étrange ou de très controversé. Ils ont réalisé, nous voulons penser, quelque chose de mieux, et c’est de mettre dans l’esprit du public l’idée de faire un remake d’un classique de la science-fiction. De quoi diable parlons-nous? Tout d’abord.

Il y a plus d’une semaine, une vidéo (deepfake) est sortie dans laquelle on pouvait voir Tom Holland et Robert Downey Jr. dans une scène Back to the Future dans les personnages de Marty McFly et Emmett Brown. La vidéo, bien sûr, est devenue virale, et plus encore quand les gens ont compris que ce n’étaient pas les vrais acteurs, mais un montage de leurs visages disant et bougeant comme dans le film de 1985. Nous les laissons ici:

De là, sans surprise, il a suscité le désir de certains fans de Retour vers le futur, d’un remake avec ces deux mêmes acteurs dans les personnages autrefois interprétés par Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Dans une interview pour BBC Radio 1, Holland a révélé qu’il était en pourparlers, en fait, pour effectuer un redémarrage de ce film culte: «Je mentirais si je ne dis pas qu’il y a eu des conversations dans le passé à propos de faire quelque chose comme un remake, mais ce film est parfait, ou au moins l’un des plus parfaits qui soit, et il ne pourrait jamais y en avoir de meilleur … Je pense que nous devons cela au deepfake parce qu’ils ont fait un travail formidable. Je pense que je vais parler à Robert pour voir si nous pouvons recréer quelque chose pour ça“.

Avant que la plupart des fans de Back to the Future sautent… Nous devons dire que cette révélation ne signifie pas que Holland jouera dans un remake du film ou quelque chose comme ça. Cela ne signifie pas non plus qu’une production Retour vers le futur a été confirmée pour cette année (ou n’importe où). Cela est bon? Bien sûr, La réponse dépend de votre niveau de fanatisme ou de son style à la trilogie de science-fiction.

Les fans les plus durs seront d’accord avec Holland pour croire que c’est l’un des films les plus «parfaits» qu’il y en a alors que d’autres, bien que suiveurs depuis plus de 30 ans, aimeraient voir Holland dans le personnage de McFly avec Downey Jr. en tant qu’Emmett. Nous ne pouvons pas partir pour l’un ou l’autre, mais si la seconde doit se produire (considérant que nous sommes à l’ère des remakes, des suites, des redémarrages), Cela ne nous dérangerait pas que cette paire d’acteurs le fasse, surtout après avoir montré une grande chimie à l’écran dans Avengers dans les personnages de Spider-Man et Iron Man.

Cependant, la chose la plus intéressante à cet égard est que une vidéo deepfake a soulevé ce débat, et encore plus intéressant, qui a fait parler un acteur comme Holland, d’un sujet qui n’avait même pas été touché. Ces vidéos et montages (au moins ceux de bonne facture) sont apparus en 2017 sur Reddit lorsqu’un utilisateur a téléchargé une fausse vidéo pornographique, qui a laissé la place à plus de ces vidéos avec les visages de célébrités féminines. Au fil du temps, davantage de ces vidéos avec des personnages politiques ont vu le jour. L’un des plus populaires est celui de Barack Obama «critiquant» Donald Trump.