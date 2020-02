Tom Holland a révélé qu’il ne refaire pas Back to the Future car c’est parfait

Vous avez sûrement vu Deepfake de Back to the Future (1985) qui a échangé les visages de Christopher Lloyd et Michael J. Fox pour ceux de Tom Holland et Robert Downey Jr., tels que Doc Emmett et Marty McFly, et vous avez sûrement pensé: “ pourquoi Lightning Spidey et Iron Man ne font pas un remake de Back to the Future en ce moment?. Bien que Holland et Downey Jr. forment une si bonne équipe au MCU, il ne serait certainement pas étrange de les voir ensemble dans un voyage dans le temps … que d’ailleurs Tony a déjà une certaine expertise dans ce domaine. Mais selon Hollande lui-même, nous ne devrions pas avoir autant d’illusions.

Nous recommandons également: Sylvester Stallone avec Mon pauvre petit ange est le parfait deepfake de Noël

Dans une interview avec ET, Holland a révélé pourquoi il ne serait pas intéressé à jouer dans un remake de Back to The Future, alors qu’il semble que maintenant les salles de cinéma ne redémarrent que les projets de représentants. Et, selon lui, pour deux raisons. 1. Parce que Back to the Future est parfait et, 2. parce qu’en fait il est déjà Marty McFly.

“Je ne serais pas intéressé parce que c’est un film parfait,” Dit Holland. Mais il a ajouté: “Quand j’ai eu Spider-Man pour la première fois, mon objectif était d’être Marty McFly de ma génération”, a-t-il expliqué. Hollande “Quand j’étais en tournée de presse, un journaliste m’a dit:” Vous rendez-vous compte que vous êtes comme Marty McFly dans ce film? “Et je me suis dit:” OK! Fait'”.

À une autre occasion, Holland avait déjà expliqué pourquoi il se sentait si proche de Marty McFly, et selon lui, cela s’est produit lors des enregistrements de Spider-Man: Homecoming, lorsque le réalisateur Jon Watts l’a emmené regarder des films emblématiques des années 80:

“Il nous a donné beaucoup de vidéos, de vieux films, avant de commencer à tourner (Homecoming): Pretty in Pink, Back to the Future, Breakfast Club, Ferris Bueller’s Day Off. Mon objectif était d’essayer d’être le Marty McFly de notre génération. C’était mon objectif de tous les temps, et j’ai eu la chance qu’un journaliste dise: “Oh, tu es comme Marty McFly dans ce film.”

Comme si un jour nous pouvions voir un nouveau film Retour vers le futur … dans le futur et avec tout autre acteur, il semble que cela ne se produira pas non plus. En 2018, le réalisateur Robert Zemeckis a déclaré que «Jamais, jamais, de la manière la plus absolue, il y aura un Retour vers le futur 4. Il n’y aura plus de Retour vers le futur.

.