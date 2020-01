Tom Holland aurait poussé pour [SPOILERS] Être dans Spider-Man 3

Les choses ont tremblé pendant un certain temps l’année dernière, mais Spider-Man reste dans le MCU dans un avenir prévisible. Ce que cela signifie, c’est que Marvel peut poursuivre la tendance de faire collaborer Peter Parker avec un héros familier de la franchise dans chacun de ses films. Spider-Man: Homecoming avec Iron Man et Far From Home avait Nick Fury (enfin, Talos déguisé en Fury), mais qui rejoindra le crawler Spider-Man 3? Eh bien, apparemment, Tom Holland a quelqu’un en tête.

Comme nous l’avons signalé il y a quelques mois, le studio jouait initialement avec l’un des docteurs Strange, Captain Marvel ou Ms. Marvel apparaissant dans le trio. Cependant, la disponibilité limitée de Cumberbatch l’a exclu et le plan actuel est de retenir Carol Danvers et Kamala Khan jusqu’à leurs projets solo respectifs. Cela signifie que la parole est désormais libre pour que la Hollande se porte garant de son choix personnel: Ant-Man.

We Got This Covered a entendu de nos sources – les mêmes qui nous ont dit il y a des mois qu’un remake en direct de Bambi était en préparation et que Disney faisait National Treasure 3, qui sont maintenant confirmés – que la star britannique est pousser pour obtenir Scott Lang dans Spider-Man 3 parce qu’il est un grand fan de Paul Rudd. Ce n’est pas un secret non plus, car l’acteur a exprimé son souhait que les Avengers sur le thème des insectes travaillent ensemble dans le passé. Nous avons vu Peter interagir avec une grande variété de héros de la guerre civile et des deux derniers films Avengers, mais d’une manière ou d’une autre, il n’a jamais vraiment pu partager une bonne quantité de temps d’écran avec Lang. Il est clair que cela doit être corrigé à un moment donné, alors pourquoi pas tout de suite?

Cliquer pour agrandir

Pour clarifier, c’est juste quelque chose que Holland veut et Marvel explore à ce stade et on ne sait pas quel rôle Ant-Man pourrait avoir ou s’il finira par se rejoindre. C’est un fait, cependant, que l’acteur a beaucoup d’influence sur les patrons du studio. Célèbre, il avait une ligne de communication avec le PDG de Disney, Bob Iger, lors de la rupture temporaire de la relation avec Sony, l’avis de Holland étant pris en compte.

Dites-nous, cependant, aimeriez-vous voir Ant-Man aider le web-slinger dans Spider-Man 3? Sonnez dans la section des commentaires ci-dessous.